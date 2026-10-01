🎥 René van der Gijp & co rekenen af met Ruben van Gucht

Het wordt een héél druk najaar voor Ruben Van Gucht. De voorbije weken is hij werkelijk overal opgedoken. Overkill? Neen, daar heeft de commentator en presentator geen schrik voor. Allerminst zelfs, want volgens hem raken mensen hem niet snel beu. Profetische woorden?

Is het dé droom van Ruben Van Gucht om op alle televisiezenders tegelijk te zien te zijn? De commentator en presentator gaat ook in het najaar gewoon af en toe te zien zijn op de VRT, waar hij onder meer het veldrijden, de koers en de sport binnen het journaal in het verleden voor zijn rekening nam.

Er waren De Verraders én er is Happy Hour op VTM, terwijl hij ook presentator is in bepaalde weken van 'De Tafel van ...', naast Gert Verhulst en Tine Embrechts. "Nee, mensen raken me niet snel beu, want niet iedereen volgt alles wat ik doe. Ik probeer nu zoveel mogelijk mee te pakken", klonk het een paar weken geleden nog.

De DJ in Ruben Van Gucht krijgt ook de nodige kritiek

En dan is er nog zijn deejay-carrière. Deze week was hij te vinden als deejay op een event aan de Topsporthal in Gent, terwijl hij afgelopen weekend nog draaide op het Curiosity Festival in Massemen, deelgemeente van Wetteren.

Op die prestaties komt toch ook steeds meer kritiek, omdat Van Gucht niet echt live zou mixen en gewoon maar wat plaatjes zou opleggen, terwijl er ook weinig sfeer is en de presentator gewoon vooral zelf gretig losgaat. Al wordt dat natuurlijk van veel deejay's gezegd.

"Ruben kijkt op zijn horloge om vals te spelen. Ik kijk op mijn horloge om te kijken of zijn set nog lang duurt", aldus een reactie met meer dan 800 likes. Jaloezie is natuurlijk ook des duivels, maar de kritiek lijkt toch aan te zwengelen.





Ook René van der Gijp ging in Vandaag Inside zwaar door op Ruben Van Gucht in een aflevering waar ook Goedele Liekens te gast was. Zij zat vorig jaar samen in het kasteel van De Verraders met Van Gucht en kon hem zo van wat dichterbij leren kennen.

Ruben Van Gucht is een goede presentator volgens Goedele Liekens

"Als ik kijk naar Happy Hour, dan zie ik wel dat hij de mosterd bij Vandaag Inside deels heeft gehaald. Dat is ook slim van hem", aldus Liekens over het nieuwe tv-programma waar RVG presentator van is. "De kijkcijfers zijn niet echt goed, neen."

"Vlamingen zijn conflict-vermijdend en braaf. Saai? De meeste wel. Soms houdt het ook snel op als de gasten aan tafel niet mee willen met het spectaculaire dat hij er wil van maken. Het is een speciale man, maar hij is een heel goede presentator."

Waarop onder meer René van der Gijp inpikte. "Ik denk dat hij heel weinig zelfspot heeft. Hij vindt zichzelf heel goed en hij neemt alles heel serieus. Hij helpt zichzelf niet met zijn uitspraken, ook niet over die vele vrouwen. En hij helpt er die vrouwen ook niet mee. HIj neemt het veel te serieus. Hij had een meisje bij toen hij hier te gast was, terwijl een andere vriendin zwanger was."