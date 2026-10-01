De Ketelaere bevestigt gesprekken met Europese topclubs én legt uit waarom hij (nog) geen transfer maakte

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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De Ketelaere bevestigt gesprekken met Europese topclubs én legt uit waarom hij (nog) geen transfer maakte
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Charles De Ketelaere bleef afgelopen zomer bij Atalanta BC. Al lag dat niet aan het gebrek aan interesse. Twee Europese grootmachten stonden op de stoep in Bergamo. Een transfer kwam zelfs eventjes héél dichtbij voor het jeugdproduct van Club Brugge.

Charles De Ketelaere was afgelopen zomer één van de sterkhouders bij de Rode Duivels op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 25-jarige Bruggeling was zelfs de enige speler die erin slaagde om te scoren tegen Spanje.

Dat doelpunt tegen de latere wereldkampioen én zijn prestaties over De Grote Plas leverden De Ketelaere bijna een droomtransfer op. De Ketelaere steekt dan ook niet onder stoelen of banken dat er gepraat is geweest.

Atalanta BC plakt prijskaartje van vijftig miljoen euro op Charles De Ketelaere

Bayern München en PSG waren concreet voor de 36-voudig Rode Duivel. Der Rekordmeister haakte af op het prijskaartje. Atalanta vroeg vijftig miljoen euro voor de polyvalente aanvaller. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 35 miljoen euro.

PSG liet zich dan weer niet afschrikken door de Italiaanse eisen. "Er was inderdaad contact met PSG", bevestigt De Ketelaere in Het Laatste Nieuws. "Maar uiteindelijk heeft PSG voor Ferran Torres gekozen."

Charles De Ketelaere rouwt niét om gemiste transfer en kijkt vooruit

"Maar ik ben gelukkig bij Atalanta", benadrukt het jeugdproduct van Club Brugge. "Mijn ambitie is zeker en vast om ooit weer voor prijzen en titels mee te strijden. Maar ik ben ook nog maar 25, hé. Ik heb nog genoeg jaren voor me."

Tot dan wil De Ketelaere succesvol zijn in Bergamo. "Ik zit er niet mee in mijn hoofd dat ik een transfer heb gemist. Bovendien zou het ook niet respectvol zijn tegenover Atalanta om nu te roepen voor welke clubs ik zou willen spelen."

De Ketelaere Charles
© photonews

Voor de volledigheid: De Ketelaere heeft een contract tot medio 2028 in Bergamo. Atalanta plukte de aanvaller in 2024 weg bij AC Milan voor zo'n 25 miljoen euro.

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Charles De Ketelaere

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