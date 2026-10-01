'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'
Foto: © photonews
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De mouwen van de shirts van Nicolo Tresoldi werden de afgelopen zomermercato aan flarden getrokken. De Europese topclubs stonden in de rij voor de aanvaller, maar Club Brugge hield het been stijf. Eén Europese grootmacht bereidt al een nieuw offensief voor.

Nicolo Tresoldi was tijdens de voorbije zomermercato enorm gegeerd. Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, AS Roma, AC Milan, Internazionale FC, Chelsea FC, Manchester City, Manchester United, PSG, Bayern München, Borussia Dortmund en zo kunnen we nog even doorgaan. Iedere Europese topclub had zijn naam wel ergens op een lijstje staan.

Ook Tresoldi leek een transfer genegen. De 22-jarige aanvaller vond zelf een persoonlijk akkoord met AS Roma, Borussia Dortmund en Atlético Madrid. Club Brugge bleef echter héél hardnekkig. De Italiaanse Duitser mocht onder geen enkel beding vertrekken uit het Jan Breydelstadion.

Tresoldi Nicolò
© photonews

Maar uitstel is in dit geval géén afstel. De Spaanse media weten dat Atlético Madrid een nieuw offensief voorbereiden om Club Brugge te overtuigen. Diego Simeone wil Tresoldi er héél graag bij. Al kunnen we nu al zeggen: het zal Los Colchoneros een zakcentje kosten. 

Is 35 miljoen euro genoeg om Nicolo Tresoldi op te halen bij Club Brugge? Wij denken van... NIET!

Transfermarkt schat de marktwaarde van Tresoldi op 25 miljoen euro. Volgens de Spaanse media wil Club Brugge 35 miljoen euro op tafel zien verschijnen voor Tresoldi. Maar wij hebben daar onze twijfels bij. Is de goaltjesdief in januari opeens wél te koop? Laat Club Brugge één van de absolute sterkhouders middenin het seizoen vertrekken? 

Het antwoord is héél duidelijk: nee. Club Brugge wil Tresoldi tot het eind van het seizoen in Het Venetië van het Noorden houden. Om vervolgens te cashen op de aanvaller? Tresoldi heeft dan wel een contract tot medio 2029 bij blauw-zwart, maar niemand gelooft dat hij nog een extra seizoen zal blijven. 

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Simeone Diego Pablo
© photonews

Atlético Madrid zal dan ook met een héél overtuigend bod moeten komen om Tresoldi in januari al naar La Liga te halen. Enkel een niet te weigeren bod - en dan spreken we in blauw-zwarte termen toch al van een transfersom van meer dan vijftig miljoen euro - zal Bart Verhaeghe doen twijfelen. Of toch niet?

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Nicolò Tresoldi

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