DONE DEAL: Standard haalt stevig uit met jeugdproduct RSC Anderlecht

Yhanis Onehese heeft zijn contract bij Standard verlengd. De 17-jarige Belgische jeugdinternational blijft de komende drie seizoenen aan Sclessin, met een optie op een extra jaar. Standard de Liège haalt zo toch wel stevig uit met de speler die in de voorbereiding al indruk maakte bij De Rouches.

Vincent Euvrard nam tijdens de voorbereiding een tiental jonge spelers mee in zijn selectie, terwijl de kern nog wachtte op inkomende transfers en de terugkeer van internationals uit vakantie. Yhanis Onehese behoorde tot die groep.

De jonge spits kwam in de oefencampagne van de Rouches geregeld in actie, zowel vanaf de aftrap als invaller. Toen de officiële wedstrijden naderden, viel hij zoals verwacht buiten de eerste ploegselectie. Zijn prestaties hebben Standard wel overtuigd om verder met hem te bouwen.

Van Anderlecht naar Sclessin

Onehese maakte in de zomer van 2025 de overstap van de jeugdopleiding van RSC Anderlecht naar Standard. Bij de Luikenaars speelt hij voornamelijk voor de U18, die sterk aan het nieuwe seizoen is begonnen met zeven punten uit drie competitiewedstrijden.

De ploeg van trainer Jessy Dionisio, met Nacer Chadli als assistent, wil opnieuw meestrijden voor de titel. Vorig seizoen eindigde Standard U18 nog als tweede. In doel staat onder meer Malcolm Epolo, de jongere broer van Matthieu Epolo.

Drie jaar langer bij de Rouches

Onehese, achtvoudig Belgisch U17-international, geldt als een vaste waarde binnen de U18-kern. Hij ondertekende nu een overeenkomst voor drie seizoenen, met een optie voor een vierde jaar. De aanvaller kreeg vorig seizoen al driemaal speelminuten bij SL16 FC in D1 ACFF. Ondanks de sportieve ambities van de U18 is het niet uitgesloten dat hij snel opnieuw kansen krijgt bij die beloftenploeg.





"Vandaag wordt een nieuwe pagina geschreven. Ik ben trots op het parcours dat ik heb afgelegd, dankbaar voor elk obstakel dat ik heb overwonnen en gezegend met deze kans. Alles wat ik ben en bereik, is dankzij God. Het werk gaat verder", reageerde Onehese.