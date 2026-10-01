Frank Boeckx met kritiek en knipoog naar Anderlecht: “Toen toch eens op het bureau …”

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Frank Boeckx met kritiek en knipoog naar Anderlecht: “Toen toch eens op het bureau …”
Foto: © photonews
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Dé transfer van deze zomer was misschien wel die van Lucca Brughmans naar Liverpool, voor liefst 35 miljoen euro. Heel wat analisten hebben zich ondertussen ook al uitgelaten over die toptransfer. Want het is en blijft natuurlijk wel héél veel geld.

Frank Boeckx opende de debatten over Brughmans in de HLN Voetbalpodcast: "Is hij 35 miljoen euro waard? Toch 33", kon er een lachje af. "Ik schrok wel van die prijs. Na vijftien wedstrijden bij Genk, met toch wel wat twijfeldoelpunten tegen … Het potentieel is er zeker, maar hij heeft nog niet echt bewezen 35 miljoen euro waard te zijn.”

Frank Boeckx schrikt van de prijs voor Lucca Brughmans bij transfer van Genk naar Liverpool

“De opleiding is natuurlijk belangrijk. Genk heeft dat begrepen en beseft ook dat doelmannen geld opleveren en dat is Genk. Ze hebben een fantastische jeugdopleiding, maar ze scouten ook over het hele land en ze leveren producten af. Het is de jeugdopleiding waar ook Thibaut Courtois groot is geworden."

En dat is toch wel wat anders bij RSC Anderlecht. “Ik ben blij dat keepers eens naar waarde worden geschat. Toen ik keeperstrainer was bij Anderlecht, kreeg ik ook door dat die meer en meer waard werden en dat er geld en tijd moet in worden geïnvesteerd om dat terug te krijgen.”

Hoe zit het met de opleiding van de doelmannen bij RSC Anderlecht?

“Ik heb dat op Anderlecht proberen duidelijk te maken. Bij Anderlecht zei men toen nog dat ze de bal wilden en dat keepers niet belangrijk waren, dus er was nog heel veel weerstand. Hoe fout kan je denken? Dan ben ik toch eens binnengelopen op het bureau nadat Bart Verbruggen voor 20 miljoen euro verkocht werd.”


Een heel ander verhaal dus bij RSC Anderlecht dan bij KRC Genk. Met de terugkeer van onder meer Kindermans naar Neerpede kunnen we misschien de komende jaren opnieuw wat meer verwachten, maar de laatste jaren zijn er sowieso niet al te veel (eigen) jeugdspelers doorgebroken richting pakweg de Rode Duivels of de grote competities. Sommige analisten vinden dat je niet kan blijven teren op Lukaku, Tielemans en Doku.

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