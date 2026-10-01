Goed nieuws voor Rode Duivels met oog op clash tegen Turkije

Na de 0-1-nederlaag tegen Frankrijk moeten de Rode Duivels de blik alweer vooruit richten. Vrijdag om 20.45 uur wacht op Sclessin de volgende opdracht in de Nations League tegen Turkije. Het stadion is uitverkocht en de ploeg van Mark van Bommel wil zich na de nederlaag tegen Les Bleus meteen herpakken.

Turkije zit momenteel in een moeilijke periode. De Turken verloren hun eerste twee wedstrijden in de Nations League: eerst met 0-1 van Frankrijk en daarna met 1-4 van Italië. Toch zal België de tegenstander niet mogen onderschatten.

Leandro Trossard en Mike Penders trainen opnieuw mee

In aanloop naar de wedstrijd werkten de Rode Duivels donderdagochtend een training af. Daarbij waren 28 spelers aanwezig, onder wie Leandro Trossard en Mike Penders.

Of beide spelers vrijdag ook effectief inzetbaar zijn, is nog niet zeker. “We moeten bekijken hoe hun situatie evolueert. Meer kan ik daar voorlopig niet over zeggen”, verklaarde Van Bommel eerder al voor de wedstrijd tegen Frankrijk.

Trossard was de voorbije periode afwezig door botoedeem ter hoogte van de hiel. Penders ontbrak dan weer in de selectie voor de eerste twee interlands door een lichte blessure aan de quadriceps. Meer duidelijkheid over hun beschikbaarheid wordt later verwacht.

België staat tweede in de groep

Na twee speeldagen staat België tweede in zijn groep in Liga A. De Rode Duivels begonnen met een 0-2-zege tegen Italië en verloren daarna met 0-1 van Frankrijk.



Lees ook... Van Bommel spreekt eerlijk over situatie rond Lukaku bij Rode Duivels›

Frankrijk voert de groep aan met zes punten. België volgt met drie punten, net als Italië. Turkije staat voorlopig laatste en heeft nog geen punten gepakt.

Verschillende wijzigingen verwacht tegen Turkije

Van Bommel zou vrijdag verschillende wijzigingen kunnen doorvoeren in zijn basiself. Roméo Lavia, die sterk speelde tegen Frankrijk, zou mogelijk rust krijgen. Nicolas Raskin kan daardoor in beeld komen voor een basisplaats op Sclessin, een stadion dat hij uiteraard goed kent.

Ook Kevin De Bruyne zou eventueel wat rust kunnen krijgen. In dat geval ligt een kans voor Hans Vanaken voor de hand.

Dodi Lukebakio lijkt dan weer de logische vervanger van de geschorste Diego Moreira. Ook op de rechtsachterpositie zou Van Bommel voor een ander profiel dan Timothy Castagne kunnen kiezen. Voorin is het evenmin uitgesloten dat Charles De Ketelaere zijn plaats verliest na zijn mindere wedstrijd tegen Frankrijk.