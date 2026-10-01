Haaland naar Real, Barça of Bayern? De strijd om de Noor barst los

De toekomst van Erling Braut Haaland blijft één van de meest besproken onderwerpen aan de cafétogen doorheen Europa. Real Madrid flirt nadrukkelijk met de Noorse spits, terwijl FC Barcelona zichzelf eveneens als een kanshebber ziet. Maar ook deze Europese grootmacht is klaar om toe te slaan.

Real Madrid wordt al maandenlang in verband gebracht met Erling Braut Haaland. Florentino Perez steekt dan ook niet onder stoelen of banken dat hij de Noorse aanvaller naar het Estadio Santiago Bernabeu wil halen.

Meer zelfs: de Spaanse grootmacht volgt de Noorse aanvaller al langer. Perez heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat Haaland dé perfecte match zou zijn met Real Madrid. De speler zelf heeft de eigen interesse in een verhuis naar Spanje evenmin ooit ontkend.

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Is De Koninklijke echt dé grootste kanshebber als Haaland op een dag vertrekt bij Manchester City? Het helpt alleszins om te denken van wel als je weet dat Alf-Inge Haaland (vader van Erling Braut Haaland, nvdr.) deze uitspraken heeft gedaan.

Ondertussen ligt het dossier van 56-voudig Noors international ook op tafel in Camp Nou. FC Barcelona ziet zichzelf ook als een serieuze kandidaat om Haaland binnen te halen. Deco (sportief directeur van Barcelona, nvdr.) is al aan zijn informele informatieronde begonnen.

FC Barcelona heeft interesse, maar de enorme schuldenberg gooit roet in het eten

Al lijkt ons dat een lastige zaak. Barça kijkt nog steeds tegen een enorme schuldenberg aan. Volgens AS bedraagt de openschaalde schuld nog steeds een slordige 600 miljoen euro. La Liga houdt de Catalanen dan ook nauwlettend in de gaten.





In het verleden haalde Barcelona met onder anderen Dani Olmo, Memphis Depay en Jules Koundé de voorbije seizoenen naar Camp Nou. Omwille van de torenhoge loonlast duurde het soms weken vooraleer de spelers werden ingeschreven bij de Spaanse voetbalbond.

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Ondertussen roert ook Bayern München in het dossier. Meer zelfs: Der Rekordmeister heeft contact opgenomen met (de entourage van de 26-jarige spits om de interesse kenbaar te maken. Belangrijke kanttekening: formele gesprekken hebben (nog) niet plaatsgevonden.

Een transfer naar Beieren zou alleszins héél opvallend zijn. Haaland scoorde tussen 2020 en 2022 zijn doelpunten in het shirt van Borussia Dortmund. Manchester City haalde hem destijds op in het Signal Iduna Park.

Transfer in de zomer van 2027 of... zorgt straf voor Manchester City voor winterverhuis?

Minstens even belangrijk om te vermelden: een transfer in januari is (momenteel) uitgesloten. Tenzij… Manchester City alsnog een héél zware straf kreeg opgelegd. Real Madrid, Barcelona en Bayern München onderzoeken momenteel een transfer in de zomer van 2027.

Welke transfersom hangt er ondertussen rond de nek van Haaland? Transfermarkt schat de marktwaarde van de 26-jarige Noor op 220 miljoen euro. Maar is er nu wél of géén afkoopsom opgenomen in zijn contract?

Volgens Manchester City is die clausule er bij de laatste aanpassing uitgehaald, terwijl de Spaanse media er zeker van is dat er een afkoopsom van 150 miljoen euro bestaat voor niet-Engelse clubs. Het hele verhaal rond de afkoopsom kan je HIER nalezen.