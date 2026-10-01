Emotioneel moment komt eraan voor Obelgix als bekende Rode Duivels-supporter

Net als ruim 40.000 andere supporters zat Obelgix maandagavond in het Koning Boudewijnstadion voor de eerste nederlaag van de Rode Duivels onder bondscoach Mark Van Bommel. Nicolas Dardenne, zoals de bekende fan in het dagelijkse leven heet, gaf na afloop zijn kijk op de partij.

"Frankrijk heeft de beste kern ter wereld"

Eerder veroordeelde hij al het gefluit tijdens de Franse nationale hymne. De ontgoocheling over het resultaat was voelbaar, al wilde Obelgix de prestatie van Frankrijk ook erkennen. "Ik ben teleurgesteld door de uitslag, maar Frankrijk is duidelijk de beste ploeg ter wereld. Ze hebben dan wel niet het laatste WK gewonnen, maar op papier beschikken ze over de mooiste selectie."

Ook de nieuwe Franse bondscoach maakt indruk op hem. "Hij straalt klasse uit en heeft alles gewonnen in het voetbal. Als aanvallende ex-speler zal hij Frankrijk op dat vlak ook veel kunnen bijbrengen."

Volgens Obelgix hoefden de Belgen zich evenwel niet te schamen voor hun wedstrijd. "We hebben gedaan wat mogelijk was. We kregen kansen en het was mooi geweest als we er eentje hadden afgewerkt. Het waren geen honderd procent kansen, maar met meer efficiëntie hadden we kunnen scoren. Verliezen van Frankrijk blijft natuurlijk jammer. Je begint je stilaan af te vragen wanneer we nog eens van hen zullen winnen."

Terug naar de plek waar Obelgix ontstond

Maandag volgt al een nieuwe confrontatie met Frankrijk, dit keer in het Stade de France. Daar won België elf jaar geleden nog met 3-4 van Les Bleus onder Marc Wilmots, nadat de Duivels zelfs tot 1-4 waren uitgelopen.

Voor Obelgix krijgt die verplaatsing een extra persoonlijke lading. "Dat was de laatste keer dat de Rode Duivels Frankrijk versloegen. En net daar is Obelgix geboren. Ik doe dit nu al elf jaar, dus het zal bijzonder zijn om terug te keren naar het Stade de France."





Hij beseft wel dat België voor een zware opdracht staat in Parijs. "Met hun ploeg en een vol stadion dat volledig achter Frankrijk staat, wordt het moeilijk. Maar in het voetbal moet je altijd blijven geloven, ook als je op papier minder sterk bent. Het kan in het hoofd beslist worden. We zullen mentaal sterk moeten zijn."

Obelgix blijft geloven in Mark Van Bommel

De nederlaag tegen Frankrijk verandert niets aan het vertrouwen dat Dardenne in de nieuwe Belgische bondscoach heeft. De eerdere zege in Italië bood volgens hem al aanknopingspunten, terwijl Van Bommel meteen met een bijzonder lastig programma wordt geconfronteerd.

"Het is niet evident om tegen zulke toplanden te beginnen. Het was makkelijker geweest om te starten tegen Liechtenstein en dan rustig op te bouwen", aldus Obelgix.

"Tegen Frankrijk krijgen we uiteindelijk geen pak slaag. Het blijft 0-1. Het had meer kunnen zijn, maar wij hebben ook kansen gehad. Ik zie goede zaken bij Van Bommel. Hij moet tijd krijgen om zijn ideeën erin te slijpen, zeker met een sterke generatie die eraan komt. Ik heb vertrouwen in de toekomst."