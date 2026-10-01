Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel'
Foto: © photonews
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Adnan Januzaj is nog steeds op zoek naar een nieuwe club. De 31-jarige flankaanvaller is transfervrij én onmiddellijk beschikbaar. Op de geruchtenmolen draait een Belgische topclub alvast de nodige rondjes.

Adnan Januzaj was pakweg vijftien jaar geleden één van dé grootste diamanten van het Belgische voetbal. RSC Anderlecht had goud in handen met de Kosovaarse Belg.

De flankaanvaller koos er in 2011 echter voor om Neerpede in te wisselen voor de jeugdopleiding van Manchester United. In 2015 brak Januzaj ook door in de fanion van The Red Devils.

Globetrotter met héél véél talent, maar...

Januzaj trok in zijn carrière de wereld rond. Na Manchester United speelde de 15-voudig Rode Duivel achtereenvolgens voor Borussia Dortmund, Sunderland AFC, Real Sociedad, Sevilla FC Basaksehir en UD Las Palmas. 

De 31-jarige flankaanvaller toonde overal vlagen van zijn talent, maar enkel zijn periode bij Real Sociedad was een succes. Ondertussen is Januzaj transfervrij nadat zijn contract bij Sevilla niet werd verlengd. 

Januzaj Trippier

Behoort een terugkeer naar België tot de mogelijkheden? RSC Anderlecht draait alleszins rondjes op de geruchtenmolen. De Belgische recordkampioen ziet mogelijkheden in de terugkeer van het paars-witte jeugdproduct.

Vooreerst heeft een speler met de kwaliteiten van Januzaj sowieso zijn plaats in het Lotto Park. Ook de fans zien een (voormalig) international mét paars-wit DNA héél graag terugkeren naar Brussel. 

Adnan Januzaj kan een felbegeerde Belg worden voor RSC Anderlecht

Maar dat is niet alles. Antoine Sibierski hertekende afgelopen zomer de kern van Anderlecht. De Fransman haalde maar liefst elf versterkingen naar het Lotto Park. Enig probleem: er zat geen enkele Belg bij.

En dus dreigt paars-wit in de problemen te komen met het aantal (voetbal-)Belgen op het wedstrijdblad. Moeten we er een tekening bij maken dat een speler als Januzaj méér dan welkom is in het Lotto Park? 

Adnan Januzaj

Voor de volledigheid: momenteel is er géén akkoord in de maak. Alle partijen bevinden zich nog in een aftastende fase. Maar een terugkeer van Januzaj naar Anderlecht behoort anno 2026 wél tot de mogelijkheden.

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