Langverwachte doorbraak voor SK Beveren na administratief gedoe

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Langverwachte doorbraak voor SK Beveren na administratief gedoe
Foto: © photonews
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SK Beveren kan eindelijk beschikken over Victor Olatunji. De Nigeriaanse spits werd begin september al voorgesteld als nieuwe aanwinst, maar moest vervolgens weken wachten voor hij daadwerkelijk naar België kon afreizen. Zijn visum is nu in orde en Olatunji is aangekomen op de Freethiel.

Beveren bereikte op 4 september een akkoord met Real Salt Lake over een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen. De Waaslanders haalden hem binnen om extra snelheid, kracht en diepgang aan de aanval toe te voegen. Door administratieve problemen kon de 27-jarige aanvaller echter nog niet aansluiten bij zijn nieuwe ploeg.

Helemaal klaar voor zijn debuut is Olatunji nog niet. Hij moet ook officieel speelgerechtigd worden voor SK Beveren. De club hoopt dat in orde te krijgen zodat hij na de interlandbreak voor het eerst kan worden ingezet.

Ervaring op het Europese toneel

Olatunji komt met de nodige ervaring naar de Freethiel. Voor zijn overstap naar de Verenigde Staten speelde hij onder meer in Slovakije, Oostenrijk, Cyprus en Tsjechië. Vooral bij Sparta Praag liet hij zich internationaal zien.

Bij de Tsjechische topclub kwam hij zowel in de Champions League als de Europa League in actie. Hij scoorde twintig keer in 93 wedstrijden voor Sparta. In veertien wedstrijden in de Champions League maakte hij zes doelpunten. Bij zijn debuut in het kampioenenbal werd hij bovendien de eerste Nigeriaan ooit die in dezelfde wedstrijd zowel scoorde als een assist gaf.

In de zomer van 2025 verhuisde Olatunji vervolgens naar Real Salt Lake. Daar kwam hij in 28 wedstrijden over alle competities heen tot vijf doelpunten.

Beveren krijgt eindelijk extra optie

General Manager Sports Bob Peeters was bij de transfer vooral enthousiast over het profiel van de Nigeriaan. Met zijn 1,93 meter koppelt Olatunji fysieke présence aan snelheid en explosiviteit. Ook zijn pressing en arbeid zonder bal werden door Beveren als belangrijke kwaliteiten genoemd.

De komst naar België liep dus aanzienlijke vertraging op, maar nu kan Olatunji eindelijk aan zijn nieuwe hoofdstuk beginnen. Zodra ook zijn speelgerechtigdheid rond is, krijgt SK Beveren er een extra aanvallende optie bij.

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Victor Olatunji

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