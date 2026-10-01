Live. Transfernieuws 1/10: STVV-youngster wekt nu al buitenlandse interesse

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Live. Transfernieuws 1/10: STVV-youngster wekt nu al buitenlandse interesse
Foto: © photonews
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Aernout Van Lindt

'Buitenlandse interesse in Kopa van STVV'

De interlandbreak betekent geen rustperiode voor de clubs uit de Jupiler Pro League. Terwijl heel wat internationals afwezig zijn, krijgen jongeren uit de eigen opleiding de kans om zich op training te tonen aan de technische staf.

Bij STVV valt daarbij de naam van Kylian Gaïse Kopa. De 17-jarige verdedigende middenvelder draagt dit seizoen de aanvoerdersband bij de U23 van de Kanaries en heeft zich daar in sneltempo in de kijker gespeeld.

Vaste waarde bij de STVV U23

Gaïse Kopa miste in de tweede nationale VV (Voetbal Vlaanderen) nog geen minuut dit seizoen. De speler, geboren eind 2008, koppelt zijn jonge leeftijd aan opvallende regelmaat bij de beloften van Sint-Truiden.

Tijdens de voorbije interlandbreak mocht hij ook proeven van het werk bij de eerste ploeg. In de oefenwedstrijd tegen Westerlo kreeg de middenvelder een halfuur speeltijd. Een duidelijk signaal dat hoofdtrainer Frédéric De Meyer zijn ontwikkeling nauwlettend volgt.

Duitse interesse voor talent van STVV

STVV leidde Gaïse Kopa niet zelf van jongs af aan op: de Brusselaar uit Sint-Lambrechts-Woluwe genoot eerder zijn opleiding bij OH Leuven, voor hij naar Limburg verhuisde. De Kanaries zullen zijn traject wel goed moeten bewaken. Volgens onze informatie wordt de jonge middenvelder al gevolgd door meerdere Duitse clubs. Union Berlin, FC Köln en SV Elversberg hebben zijn naam op de radar staan.

Of Gaïse Kopa binnenkort definitief aansluit bij de A-kern van STVV, valt nog af te wachten. Zijn minuten tegen Westerlo en zijn status als onbetwiste titularis bij de U23 tonen alvast dat hij dicht bij een volgende stap staat.

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