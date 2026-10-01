Meer uitleg bij opvallende functiewissel Stijn Stijnen bij Patro

Het vertrek van Stijn Stijnen als hoofdtrainer betekent bij Patro Eisden allerminst een breuk met de clubleiding. De voormalige doelman schuift door naar de functie van sportief directeur en zowel CEO Wouter Corstjens als voorzitter Coley Parry benadrukt dat de beslissing in onderling overleg werd genomen.

De timing valt op. Patro begon zwak aan de Challenger Pro League en verzamelde amper drie punten uit de eerste zes competitiewedstrijden. Toch heeft de functiewissel volgens Corstjens niets met die resultaten te maken. Stijnen speelde al langer met het idee om zijn rol te veranderen.

“Dit is een beslissing in gezamenlijk overleg, los van de mindere competitiestart. Daar kunnen we doorheen kijken en we kennen de factoren die daarvoor verantwoordelijk waren”, reageert Corstjens op de clubwebsite. “Het gevoel leefde bij Stijn al langer en we hebben er in het verleden al over gesproken.”

Corstjens benadrukt prestaties van Stijnen

De voorbije week zaten de verschillende partijen meermaals samen. Uiteindelijk werd beslist om de trainersperiode van Stijnen na negen jaar te beëindigen, zonder afscheid van Patro te nemen.

Corstjens benadrukt vooral welke weg de club onder Stijnen heeft afgelegd. “Wat Stijn als trainer heeft neergezet, is geweldig voor een club als Patro: twee promoties en drie keer promotieplay-offs om door te stoten naar 1A. Ik weet ook wat hij heeft moeten doen om dat te bereiken.”

De CEO kijkt dan ook al vooruit naar de nieuwe samenwerking. “Ik kijk ernaar uit om achter de schermen verder samen te werken en samen onze ambities waar te maken.”



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Parry vol lof over Stijnen

Ook voorzitter Coley Parry zwaait Stijnen uitgebreid lof toe. Volgens hem is de voormalige Rode Duivel veel meer geweest dan alleen de trainer van het eerste elftal.

“Stijn Stijnen belichaamt het karakter en de geest van Patro Eisden Maasmechelen. Hij heeft deze club van de vierde klasse naar de drempel van de 1A geleid en heeft een enorme rol gespeeld in alles wat we hebben opgebouwd.”

Parry verwacht dat Stijnen ook als sportief directeur een centrale figuur blijft. “We zullen veel baat hebben bij zijn leiderschap en ervaring nu hij deze nieuwe functie op zich neemt.”

Voor Patro begint ondertussen een nieuw hoofdstuk: de club moet een opvolger zoeken die het trainerswerk van Stijnen voortzet, terwijl hij zelf voortaan het sportieve beleid mee vormgeeft.