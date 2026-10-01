OH Leuven gaat op zoek naar nieuwe stunt bij PSG
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Union SG raakte in 'eigen huis' Oostende niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen Bodo/Glimt uit Noorwegen. En dus wacht daar in het noorden van het Scandinavische land nog een héél pittige terugwedstrijd. Maar er werd deze week wel al Belgisch succes geboekt in de Champions League. Door OH Leuven.
OH Leuven gaat op zoek naar nieuwe stunt bij PSG
Vorig jaar kon OH Leuven nog 0-0 gelijkspelen tegen PSG, dit seizoen zijn ze in de Champions League met hetzelfde resultaat begonnen aan hun avontuur tegen AS Roma. En dus wordt er gedroomd van een nieuwe stunt tegen de Parijzenaars, al zal dat niet makkelijk zijn of worden.
"Het is ons vorig jaar gelukt, dus waarom dit jaar niet opnieuw?", blikt doelvrouw Lowiese Seynhaeve vooruit bij Sporza. "Dat is alvast de bedoeling. Ze hebben snelle en redelijk technische spelers, dus we gaan op onze hoede moeten zijn. Met de ploeg die we hebben gaan we dat goed kunnen opvangen. We hebben er superveel zin in. Ik ben benieuwd naar PSG." De goalie zou wel liever met 3-4 winnen dan opnieuw 0-0 gelijkspelen.
Resultaten van woensdag in Champions League maken meteen wat duidelijk
De vrouwen van OH Leuven pakten al een eerste puntje in de League Phase van de Champions League. Tegen PSG hebben ze niets te verliezen en dus kunnen ze opnieuw mikken op een heuse stunt. Ook op woensdag stonden er al flink wat duels op het programma.
Hacken verloor met 0-3 van Juventus en deed zo alvast geen goede zaak in de strijd om de top-12. Ook AS Roma verloor zwaar, met 0-6 van Barcelona. Paris FC speelde wel 2-2 gelijk tegen Arsenal en doet zo een goede zaak in het klassement om de top-12, maar het is natuurlijk aan de Leuvenaars zelf om in de eerste plaats zoveel mogelijk punten te proberen pakken.
Dit maakt stunt in Champions League alleen maar groter voor OH Leuven
De vrouwen van OH Leuven begonnen hun avontuur dit seizoen in de Champions League met een gelijkspelletje tegen AS Roma. Daarmee hebben ze ook meteen hun eerste punt te pakken in de League Phase van de Champions League. Vorig seizoen eindigden ze daarin knap twaalfde, waardoor ze de tussenronde haalden.
Ook dit seizoen mag daar nog worden op gehoopt met nog wedstrijden tegen Servette Genève en Koge voor de boeg. De marktwaarde van de speelsters van OH Leuven wordt geraamd op een dik miljoen euro. AS Roma staat met drie miljoen euro toch vier plaatsen hoger op de rankings.
OH Leuven begint met stunt aan Champions League
OH Leuven is met een ferme stunt aan het avontuur in de Champions League begonnen. Tegen AS Roma werd knap 0-0 gelijkgespeeld. Daardoor kunnen de Leuvenaars ook dit seizoen misschien wel dromen van mogelijk de top-12 te gaan halen.
In de slotfase van de wedstrijd kregen de Romeinen nog een elfmeter, maar die werd gemist. Het eerste puntje voor OH Leuven en de eerste coëfficiëntpunten voor de Belgen zijn zo meteen binnen. Doelvrouw Lowiese Seynhaeve werd uitverkoren tot speelster van de speeldag volgens de UEFA. Een heel mooie recompensatie voor de keepster van de Leuvenaars.
OH Leuven is klaar voor clash in Champions League
OH Leuven is klaar voor clash in Champions League. In hun eerste wedstrijd in de League Phase spelen ze om 18.45 uur tegen AS Roma. Een eerste kans ook meteen om punten te pakken in deze CL-campagne. Want de Leuvenaars hebben toch wel de nodige ambities dit seizoen, nadat ze vorig seizoen de top-12 haalden.
Kersverse hoofdcoach Ster Habibzade ziet haar droom toch een beetje uitkomen: "Het is de droom van heel veel mensen en dus geeft dit een speciaal gevoel", aldus de T1 bij Sporza. "Wat ik ervan verwacht? We gaan alle zes de wedstrijden alles geven, maar het zal heel moeilijk worden tegen supersterke ploegen."
Uitslagen Champions League: pittige resultaten en veel spanning
De vrouwen van OH Leuven komen pas woensdagavond in actie in de Champions League voor vrouwen, maar op dinsdag waren er al vijf wedstrijden die op het programma stonden. Bayern München speelde daarin 2-2 gelijk tegen Manchester City.
Inter won met het kleinste verschil van Häcken, terwijl ook Arsenal met 1-0 won van Koge. Benfica kon enigszins verrassend met 1-2 winnen op bezoek bij Benfica, Real Madrid en PSG hielden elkaar op een 1-1 gelijkspel. Op die manier zijn de eerste resultaten ondertussen bekend. Wat doet OH Leuven op woensdagavond tegen AS Roma? Die wedstrijd begint om 18u45.
Speelschema voor OH Leuven vrouwen is bekend
Ook het speelschema voor de wedstrijden van OH Leuven is ondertussen bekend. Er zal begonnen worden met een thuiswedstrijd tegen AS Roma in het King Power @Den Dreef op woensdag 23 september om 18.45 uur. Een week later trekken ze op 1 oktober naar Parijs voor een duel met PSG.
Op 28 oktober spelen ze in Genève tegen Servette en op 11 november komt het Deense Koge op bezoek, alweer om 18.45 uur. Twee belangrijke duels om punten te pakken en te blijven dromen van de top-12 in de League Phase. Op 18 november is er dan nog een duel op bezoek bij Juventus, terwijl op 16 december Chelsea op bezoek komt.
OH Leuven krijgt zeer interessante loting voor Champions League
OH Leuven zat in de potten voor de loting van de League Phase van de Champions League. Daarbij ook dit seizoen achttien ploegen, waarvan de top-12 zich plaatst voor de play-offs. Die twaalfde plaats is wat OH Leuven vorig jaar behaalde en ook dit jaar zal proberen te ambiëren.
Dat zou misschien wel mogelijk moeten kunnen zijn, want met thuiswedstrijden tegen het Italiaanse AS Roma en het Deense Koge en een uitwedstrijd bij Servette Genève hebben ze een paar van de kleppers uit de potten 2 en 3 zeker weten te vermijden.
OH Leuven krijgt heel leuke loting voorgeschoteld
De derde thuiswedstrijd wordt een echte galawedstrijd in eigen huis tegen Chelsea. Het team gaat ook op bezoek bij Paris SG en bij Juventus. De definitieve kalender zal later worden bekend gemaakt.
Voor de volledigheid: OH Leuven wordt dit jaar de enige ploeg in de League Phase van een Europese beker. RSC Anderlecht verloor deze week met 3-1 bij Feyenoord, nadat het in eigen huis met 2-1 had gewonnen. Zij zijn op die manier uitgeschakeld voor Europees voetbal.
OH Leuven schrijft geschiedenis met League Phase Champions League
Het is zover. OH Leuven heeft zoals verwacht de League Phase van de Champions League voor de tweede keer op rij weten te bereiken. Daarmee zitten de Leuvenaars voor de tweede keer op rij in de top-18 van Europa. Een heel mooi resultaat, al was het na vorige week wel al verwacht.
Door de 1-4 zege in Polen moesten de Leuvenaars het in eigen huis 'gewoon' afmaken. Burzan maakte het nog even spannend met de 0-1, maar Julie Biesmans maakte knap gelijk en dankzij Conijnenberg werd het nog 2-1. Conijnenberg miste daarvoor nog een strafschop, maar de Leuvenaars zijn nu wel geplaatst voor de League Phase.
De League Phase komt dichtbij voor OH Leuven
De League Phase komt dichtbij voor OH Leuven. In de heenronde van de laatste voorronde hebben ze in Polen al bij al vlotjes de maat genomen van Czarni Sosnowiec. Daardoor kunnen ze het volgende week in eigen huis afmaken en zo voor het tweede jaar op rij de League Phase halen.
Kadhiya De Ceuster bracht de Leuvenaars snel op voorsprong, maar bij de rust was het 1-1 dankzij Klaudia Milek. Isa Dekker deed de boeken na de rust helemaal dicht en wist eigenhandig voor een 1-4 eindstand te zorgen. PSV verloor in eigen huis van Koge uit Denemarken, ook Brann en Sparta Praag deden een goede zaak in het Champions Path. Chelsea en Juventus lijken al bijna zeker, Ajax verloor met 0-2 van Real Madrid in het League Path. In de tweede Europese Beker won Anderlecht met 2-1 van Feyenoord.
OH Leuven gaat door op zijn elan tegen Fenerbahçe
OH Leuven mag zich opmaken voor de laatste voorronde van de Champions League in aanloop naar de mogelijke League Phase. Het won nu ook van Fenerbahçe op het minitoernooi in Leuven, al moesten de Leuvenaars daarvoor wel tot het absolute gaatje gaan.
Plummer had de Turkse kampioen snel op voorsprong gebracht en daarna had OH Leuven het niet makkelijk om in de wedstrijd te komen. De onvermijdelijke Conijnenberg kon op het uur wel gelijkmaken, daarna werd niet meer gescoord - ook niet in de verlengingen. Lowiese Seynhaeve pakte twee strafschoppen en zo werd het 4-2 voor OH Leuven.
Union SG raakte in 'eigen huis' Oostende niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen Bodo/Glimt uit Noorwegen. En dus wacht daar in het noorden van het Scandinavische land nog een héél pittige terugwedstrijd. Maar er werd deze week wel al Belgisch succes geboekt in de Champions League. Door OH Leuven.
De vrouwen van OH Leuven werden afgelopen mei voor de tweede keer op rij kampioen in de Lotto Super League. Daardoor mogen ze ook dit seizoen de Champions League-voorrondes in, waarin ze het vorig jaar heel goed deden.
Toen wisten ze zich te plaatsen voor de League Phase met de beste achttien ploegen en daarin zelfs verrassend de top-12 te halen. In de tussenronde tegen Arsenal was het over en sluiten, maar het was wel een héél mooi parcours.
OH Leuven neemt makkelijk de maat van Backa Topola
Kunnen ze dat dit seizoen nog eens overdoen? De eerste horde is alvast genomen. In de halve finales van een minitoernooi in Leuven werd makkelijk gewonnen van Backa Topola. Dat is het nummer twee uit de afgelopen Servische competitie - kampioen Rode Ster Belgrado kon geen Europese licentie bekomen.
Conijnenberg had voor de rust al voor de 1-0 gezorgd, meteen na de rust werden de schaapjes op het droge gezet door een owngoal. Via opnieuw Conijnenberg en ook invalster Janssen werd het nog een knappe 4-0 overwinning.
OH Leuven speelt zaterdag tegen Fenerbahçe een belangrijk duel in CL-kwalificaties
Zaterdag volgt in de finale van het minitoernooi een wedstrijd tegen Fenerbahçe, de kampioen uit Turkije. Zij wonnen woensdag met 2-1 van Metallist Kharkiv uit Oekraïne. Als de Leuvenaars zaterdag ook winnen, dan gaan ze naar de laatste voorronde.
Dan spelen ze in een heen- en terugwedstrijd tegen een andere poulewinnaar uit de minitoernooien van deze week of tegen Sparta Praag voor een stekje bij de laatste achttien teams. Onder meer PSV Eindhoven zou een tegenstander kunnen worden. Halen de Belgen ook dit seizoen opnieuw de Champions League?
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