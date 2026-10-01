Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans

Farouck Adekami is mee op ministage met Royal Antwerp. Dat is toch wel een stevige verrassing gezien hij de voorbije maanden niet in de plannen voorkwam. Krijgt hij een nieuwe kans? Het lijkt er alvast op, zeker als hij zou overtuigen op de ministage.

Farouck Adekami maakte in de zomer van 2024 voor minder dan 100.000 euro de overstap van de Ghanese Right to Dream Academy naar Antwerp. De Ivoriaanse offensieve middenvelder deed in zijn eerste seizoen aanvankelijk ervaring op bij de Young Reds in Eerste Nationale.

Daar liet Adekami zich meteen opmerken. Hij scoorde vier keer en verdiende in januari 2025 een plaats in de A-kern. Die promotie leverde hem dat seizoen ook zijn eerste drie optredens in de Jupiler Pro League op.

Van Young Reds naar de eerste ploeg

Vorig seizoen kreeg de 20-jarige Ivoriaan vaker minuten bij de hoofdmacht van Antwerp. Hij kwam in totaal een twintigtal keer in actie, waaronder acht wedstrijden in de Europe Play-Offs.

Toch wist Adekami zich niet helemaal vast te spelen op de Bosuil. Hij werd ook gezien als een van de gezichten van een Antwerp-ploeg die moeilijk regelmaat vond en te weinig overwinningen aan elkaar kon rijgen.

Nieuwe kans voor Adekami bij Antwerp

Bij de start van het huidige seizoen verdween Adekami vervolgens grotendeels uit beeld. Sinds de competitiestart bleef zijn teller steken op twaalf speelminuten, op verplaatsing bij Kortrijk tijdens de tweede speeldag.





Daar lijkt na de interlandbreak verandering in te komen. Volgens Gazet van Antwerpen krijgt de jonge aanvallende middenvelder een nieuwe kans bij Antwerp. Marvin Compper nam hem mee op ministage naar Nederland, waar Adekami zich opnieuw in de kijker kan spelen. Ditmaal wil hij iedereen op de Bosuil overtuigen.