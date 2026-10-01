Stijn Stijnen heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Stijn Stijnen heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst
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Stijn Stijnen heeft voor opschudding gezorgd bij Patro Eisden. De trainer denkt openlijk na over een toekomst als sportief directeur en sluit niet uit dat zijn rol op termijn verandert.

Aernout Van Lindt

Stijn Stijnen heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

Stijnen lichtte zijn beslissing vrijdagochtend toe aan de pers. Volgens hem kwam de carrièreswitch niet uit de lucht vallen. "De reden voor deze beslissing zal geen verrassing zijn", vertelde hij. "De voorbije dagen hebben we constructief gesproken over de toekomst van Patro. Ik liep al een tijd met die gedachte rond."

Patro Eisden pakte slechts drie punten uit zijn voorbije zes wedstrijden. Stijnen had eerder al laten uitschijnen dat zijn positie als coach ter discussie stond, maar benadrukt dat de beslissing losstaat van die recente reeks. "Ik heb beslist om te stoppen als trainer van Patro en sportief directeur te worden. Die beslissing gaat onmiddellijk in."

Negen jaar het gezicht van Patro

Stijnen groeide in negen seizoenen uit tot een van de bepalende figuren bij Patro Eisden. "Het moment is aangebroken. Ik ben hier nu negen jaar. Als je vooruit wilt, moet je nadenken en beslissingen nemen die in het belang van de club zijn", klonk het. De 45-jarige Belg sprak ook zijn waardering uit voor zijn staf. "Ik wil mijn medewerkers, Coley en Wouter, bedanken."

Aernout Van Lindt

Stijn Stijnen roept de pers samen: einde verhaal als coach bij Patro Eisden?

Stijn Stijnen lijkt ermee op te gaan houden als hoofdcoach bij Patro Eisden Maasmechelen. Daarover is er nu al een hele week de nodige fuzz, want er zijn vragen ontstaan over de sportieve toekomst van de Limburgse club.

Hoe die sportieve toekomst er precies zal uitzien, zal donderdagochtend om 10.30 uur moeten blijken wanneer de oud-doelman de pers bij elkaar heeft geroepen. Ondertussen is er al overleg geweest met de eigenaars van de club. Mogelijk gaat Stijnen wel verder in een andere functie binnen de club en wordt een nieuwe T1 gezocht. Binnen enkele uren mogelijk meer nieuws.

Stijn Stijnen heeft voor opschudding gezorgd bij Patro Eisden. De trainer denkt openlijk na over een toekomst als sportief directeur en sluit niet uit dat zijn rol op termijn verandert.

Negen jaar als trainer

De toekomst van Stijn Stijnen bij Patro Eisden lijkt plots een stuk minder vanzelfsprekend. De Maasmechelse club kende een moeilijke competitiestart met amper drie punten uit de eerste zes wedstrijden. Hoewel Patro inmiddels opnieuw heeft gewonnen in de beker, zet de tegenvallende start de coach aan het denken.

In TVL Sportcafé maakte Stijnen duidelijk dat hij vooral naar het grotere plaatje kijkt. “Crisis? Daar doen we niet aan mee. Maar je moet natuurlijk wel nadenken over hoe zo’n club moet evolueren”, vertelde hij.

Stijnen is inmiddels aan zijn negende jaar als trainer bezig. Dat lange traject doet hem nadenken over de volgende stap in zijn loopbaan en vooral over de manier waarop Patro verder kan groeien.

Stijnen denkt aan andere rol

Een opvallende vraag in de studio zorgde vervolgens voor een opmerkelijk antwoord. Stijnen werd geconfronteerd met de mogelijkheid dat hij zijn trainersrol uiteindelijk zou inruilen voor die van sportief directeur. “Ja, eigenlijk wel, ja”, antwoordde hij.

Daarmee bevestigde de Patro-coach dat een dergelijke functiewijziging voor hem geen ondenkbaar scenario is. Tegelijk betekent dat niet dat er momenteel al een beslissing is genomen.

Dubbele pet kan verdwijnen

Stijnen combineert vandaag eigenlijk al verschillende verantwoordelijkheden binnen Patro Eisden. Zelf omschrijft hij zijn huidige situatie als een combinatie van trainer en sportief directeur. “Op een bepaalde dag zal die wissel toch gebeuren”, stelde hij.

Samen met CEO Wouter Corstjens en voorzitter Coley Parry bekijkt hij hoe de club verder moet evolueren. Volgens Stijnen kan een overstap op langere termijn logisch worden als blijkt dat Patro daardoor sterker wordt.

Nog geen beslissing over vertrek

Een onmiddellijk afscheid als trainer is volgens Stijnen allerminst beslist. Hij benadrukte dat er momenteel geen concrete beslissing op tafel ligt en dat verschillende scenario’s worden bekeken.

Toch liet hij de deur nadrukkelijk open. Als hij uiteindelijk als sportief directeur aan de slag gaat, wil hij een trainer met ervaring en persoonlijkheid aantrekken.

Daarmee heeft Stijnen een opvallende toekomstpiste blootgelegd. Of die sneller werkelijkheid wordt dan verwacht, blijft voorlopig onduidelijk. De komende resultaten én de gesprekken binnen de club kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Stijn Stijnen: van Club Brugge-doelman tot boegbeeld van Patro Eisden

Stijn Stijnen werd op 7 april 1981 geboren in Hasselt en begon zijn opleiding bij Runkst VV en KSC Hasselt. In 2000 trok de doelman naar Club Brugge, waar hij aanvankelijk tweede doelman was achter onder anderen Dany Verlinden en Tomislav Butina.

Zijn grote doorbraak volgde midden jaren 2000. Stijnen groeide uit tot eerste keeper en verzamelde uiteindelijk 30 interlands voor België. Met Club Brugge won hij onder meer twee landstitels en de Beker van België.

Na zijn vertrek bij Club Brugge speelde hij van 2011 tot 2013 voor Beerschot. Vervolgens begon Stijnen aan zijn trainersloopbaan. Hij was actief bij Sporting Hasselt en werd in 2018 trainer van Patro Eisden. Daar bouwde hij zich uit tot een bepalende figuur. Met Patro werd hij kampioen in Tweede Nationale en later ook in Eerste Nationale. In 2025 verlengde hij zijn contract als hoofdcoach tot 2029.

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