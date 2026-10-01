Supporters KV Diksmuide Oostende zijn het beu en komen met stevig statement

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Supporters KV Diksmuide Oostende zijn het beu en komen met stevig statement
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De supporters van KV Diksmuide Oostende hebben zich gezamenlijk uitgesproken over de aanhoudende onrust binnen de club. In een gezamenlijke mededeling vragen drie supportersorganisaties om een grondige hervorming van het bestuur. Ze willen zelfs dat er een volledig nieuwe raad van bestuur wordt samengesteld.

Het Supporterscollectief, Supportersfederatie Kustboys en 031-031 Youth ondertekenden de boodschap. Ze benadrukken dat ze zich niet willen mengen in privézaken, maar maken zich wel grote zorgen over de gevolgen van interne conflicten voor de dagelijkse werking van KVDO.

Volgens de supporters hebben die twisten inmiddels geleid tot een echte bestuurscrisis. Vooral de communicatie vanuit de club wordt op de korrel genomen. Die wordt omschreven als “gebrekkig en nietszeggend”.

Oostendse achterban voelt zich onvoldoende gehoord

Daarnaast leeft er frustratie over de relatie met de Oostendse supporters. Volgens de drie organisaties vormen zij de grote meerderheid en de dragende kracht in het stadion, maar ontbreekt momenteel voldoende voeling met die achterban.

Ook de sponsors uit Oostende krijgen expliciet steun. “Wij eisen dan ook respect voor de sponsors die in het nieuwe project zijn ingestapt”, klinkt het. Het vertrek van de enige Oostendse leden uit de raad van bestuur wordt eveneens betreurd.

De supporters staan wel positief tegenover het idee om opnieuw een evenwichtige vertegenwoordiging in de bestuurskamer te krijgen. Toch gaat hun voorstel verder dan dat.

Ze pleiten voor een volledig nieuwe raad van bestuur. Daarin zouden volgens hen geen personen mogen zitten die tegelijkertijd betrokken zijn bij de dagelijkse of sportieve werking van KVDO. Die functies moeten onafhankelijk van het bestuur kunnen worden uitgevoerd.

Ook de supporters zelf willen voortaan een duidelijkere stem krijgen in de besluitvorming. “Als supporters kunnen wij enkel concluderen dat een tabula rasa meer dan nodig is om de ambities te kunnen waarmaken en dat supportersparticipatie binnen deze nieuwe raad van bestuur meer dan ooit noodzakelijk is”, besluiten de drie organisaties.

De boodschap laat weinig ruimte voor interpretatie: een beperkte herschikking volstaat voor deze supporters niet. Ze vragen een nieuwe bestuursstructuur en willen daar zelf nauwer bij betrokken worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e amateurliga A
2e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Diksmuide Oostende
Appelterre-Eichem

Meer nieuws

Verbruggen, Donnarumma of... Pickford? Bayern München zoekt opvolger voor Manuel Neuer

Verbruggen, Donnarumma of... Pickford? Bayern München zoekt opvolger voor Manuel Neuer

20:20
Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen

Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen

20:00
'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

19:40
Haaland naar Real, Barça of Bayern? De strijd om de Noor barst los

Haaland naar Real, Barça of Bayern? De strijd om de Noor barst los

19:20
De cijfers zijn duidelijk: deze ploegen moeten vrezen voor degradatie

De cijfers zijn duidelijk: deze ploegen moeten vrezen voor degradatie

18:30
1
Langverwachte doorbraak voor SK Beveren na administratief gedoe

Langverwachte doorbraak voor SK Beveren na administratief gedoe

18:00
Rode Duivels voelen druk voor Turkije en Van Bommel draait er niet omheen

Rode Duivels voelen druk voor Turkije en Van Bommel draait er niet omheen

17:30
Uitspraken over vrouwenvoetbal in podcast Ongefilterd zorgen voor stevige rel

Uitspraken over vrouwenvoetbal in podcast Ongefilterd zorgen voor stevige rel

17:00
23
Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles

Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles

16:30
3
Mark Van Bommel verklapt al eerste wijziging in basiself Rode Duivels

Mark Van Bommel verklapt al eerste wijziging in basiself Rode Duivels

16:00
OFFICIEEL: Ex-smaakmaker Club Brugge heeft nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Ex-smaakmaker Club Brugge heeft nieuwe uitdaging beet

15:30
Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt Analyse

Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt

15:15
2
Van Bommel spreekt eerlijk over situatie rond Lukaku bij Rode Duivels

Van Bommel spreekt eerlijk over situatie rond Lukaku bij Rode Duivels

15:00
Goed nieuws voor Rode Duivels met oog op clash tegen Turkije

Goed nieuws voor Rode Duivels met oog op clash tegen Turkije

14:30
Meer uitleg bij opvallende functiewissel Stijn Stijnen bij Patro

Meer uitleg bij opvallende functiewissel Stijn Stijnen bij Patro

14:00
Anderlecht-deal op Grote Markt zorgt plots voor politieke heisa

Anderlecht-deal op Grote Markt zorgt plots voor politieke heisa

13:30
Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel

Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel

13:00
6
DONE DEAL: Standard haalt stevig uit met jeugdproduct RSC Anderlecht

DONE DEAL: Standard haalt stevig uit met jeugdproduct RSC Anderlecht

12:30
OH Leuven gaat op zoek naar nieuwe stunt bij PSG

OH Leuven gaat op zoek naar nieuwe stunt bij PSG

12:15
LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels in uitverkocht Sclessin tegen Turkije

LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels in uitverkocht Sclessin tegen Turkije

12:00
1
🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije Analyse

🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije

11:40
Stijn Stijnen heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

Stijn Stijnen heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

11:20
9
Wie is de nieuwe coach bij RSC Anderlecht?

Wie is de nieuwe coach bij RSC Anderlecht?

11:00
Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

10:30
Live. Transfernieuws 1/10: STVV-youngster wekt nu al buitenlandse interesse

Live. Transfernieuws 1/10: STVV-youngster wekt nu al buitenlandse interesse

10:00
1
🎥 René van der Gijp & co rekenen af met Ruben van Gucht De derde helft

🎥 René van der Gijp & co rekenen af met Ruben van Gucht

09:30
Yves Leterme is formeel en hoopt op zware straffen voor Manchester City

Yves Leterme is formeel en hoopt op zware straffen voor Manchester City

09:00
39
Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans

Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans

08:00
2
Frank Boeckx met kritiek en knipoog naar Anderlecht: “Toen toch eens op het bureau …”

Frank Boeckx met kritiek en knipoog naar Anderlecht: “Toen toch eens op het bureau …”

07:30
Emotioneel moment komt eraan voor Obelgix als bekende Rode Duivels-supporter Interview

Emotioneel moment komt eraan voor Obelgix als bekende Rode Duivels-supporter

07:00
Andere Rode Duivels in actie tegen Turkije? Mark van Bommel voert wellicht verschillende wijzigingen door

Andere Rode Duivels in actie tegen Turkije? Mark van Bommel voert wellicht verschillende wijzigingen door

23:30
2
UPDATE: Ronaldo zal 'ooit de waarheid zeggen' na vertrek uit kamp

UPDATE: Ronaldo zal 'ooit de waarheid zeggen' na vertrek uit kamp

23:06
9
🎥 Straks ook hattrick in JPL? Club Brugge wrijft zich in de handen: Tresoldi keert weldra in bloedvorm terug

🎥 Straks ook hattrick in JPL? Club Brugge wrijft zich in de handen: Tresoldi keert weldra in bloedvorm terug

23:00
Zoveel meer dan een nieuwe opdoffer: dit is wel héél pijnlijk voor Gianni Infantino

Zoveel meer dan een nieuwe opdoffer: dit is wel héél pijnlijk voor Gianni Infantino

22:30
4
Antwerp-legende Alderweireld doet breekbare getuigenis na nood aan therapie: "Dat doet enorm veel pijn"

Antwerp-legende Alderweireld doet breekbare getuigenis na nood aan therapie: "Dat doet enorm veel pijn"

22:00
Zelfs Ruben Van Gucht komt af: KV Mechelen organiseert bijzonder evenement voor mishandelde Oekraïners

Zelfs Ruben Van Gucht komt af: KV Mechelen organiseert bijzonder evenement voor mishandelde Oekraïners

21:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

2e amateurliga A

 Speeldag 5
Ninove Ninove 7-4 Racing Club Gent Racing Club Gent
SV Oudenaarde SV Oudenaarde 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
KM Torhout KM Torhout 1-0 Sp. Petegem Sp. Petegem
Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken 1-3 FC Lebbeke FC Lebbeke
Eendracht Aalst Eendracht Aalst 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende 1-0 Appelterre-Eichem Appelterre-Eichem
RFC Wetteren RFC Wetteren 1-1 SK Londerzeel SK Londerzeel
Hamme VW Hamme VW 0-2 SV Oostkamp SV Oostkamp

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over 'Manchester City naar vierde klasse?' Vital Verheyen Vital Verheyen over Uitspraken over vrouwenvoetbal in podcast Ongefilterd zorgen voor stevige rel Andreas2962 Andreas2962 over "Interne aardbeving" bij Portugal: Ronaldo en bondscoach moeten crisis bezweren Frosties Frosties over Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel pief pief over 📷 De Cat spoelt enorm moeilijke weken in Bundesliga door in … Anderlecht Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles fanskb fanskb over De cijfers zijn duidelijk: deze ploegen moeten vrezen voor degradatie Jan Vercammen Jan Vercammen over Andere Rode Duivels in actie tegen Turkije? Mark van Bommel voert wellicht verschillende wijzigingen door Dog3 Dog3 over Zelfs Ruben Van Gucht komt af: KV Mechelen organiseert bijzonder evenement voor mishandelde Oekraïners Demogorgon Demogorgon over Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved