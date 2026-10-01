Supporters KV Diksmuide Oostende zijn het beu en komen met stevig statement

De supporters van KV Diksmuide Oostende hebben zich gezamenlijk uitgesproken over de aanhoudende onrust binnen de club. In een gezamenlijke mededeling vragen drie supportersorganisaties om een grondige hervorming van het bestuur. Ze willen zelfs dat er een volledig nieuwe raad van bestuur wordt samengesteld.

Het Supporterscollectief, Supportersfederatie Kustboys en 031-031 Youth ondertekenden de boodschap. Ze benadrukken dat ze zich niet willen mengen in privézaken, maar maken zich wel grote zorgen over de gevolgen van interne conflicten voor de dagelijkse werking van KVDO.

Volgens de supporters hebben die twisten inmiddels geleid tot een echte bestuurscrisis. Vooral de communicatie vanuit de club wordt op de korrel genomen. Die wordt omschreven als “gebrekkig en nietszeggend”.

Oostendse achterban voelt zich onvoldoende gehoord

Daarnaast leeft er frustratie over de relatie met de Oostendse supporters. Volgens de drie organisaties vormen zij de grote meerderheid en de dragende kracht in het stadion, maar ontbreekt momenteel voldoende voeling met die achterban.

Ook de sponsors uit Oostende krijgen expliciet steun. “Wij eisen dan ook respect voor de sponsors die in het nieuwe project zijn ingestapt”, klinkt het. Het vertrek van de enige Oostendse leden uit de raad van bestuur wordt eveneens betreurd.

De supporters staan wel positief tegenover het idee om opnieuw een evenwichtige vertegenwoordiging in de bestuurskamer te krijgen. Toch gaat hun voorstel verder dan dat.





Ze pleiten voor een volledig nieuwe raad van bestuur. Daarin zouden volgens hen geen personen mogen zitten die tegelijkertijd betrokken zijn bij de dagelijkse of sportieve werking van KVDO. Die functies moeten onafhankelijk van het bestuur kunnen worden uitgevoerd.

Ook de supporters zelf willen voortaan een duidelijkere stem krijgen in de besluitvorming. “Als supporters kunnen wij enkel concluderen dat een tabula rasa meer dan nodig is om de ambities te kunnen waarmaken en dat supportersparticipatie binnen deze nieuwe raad van bestuur meer dan ooit noodzakelijk is”, besluiten de drie organisaties.

De boodschap laat weinig ruimte voor interpretatie: een beperkte herschikking volstaat voor deze supporters niet. Ze vragen een nieuwe bestuursstructuur en willen daar zelf nauwer bij betrokken worden.