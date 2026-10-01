Uitspraken over vrouwenvoetbal in podcast Ongefilterd zorgen voor stevige rel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Uitspraken over vrouwenvoetbal in podcast Ongefilterd zorgen voor stevige rel
Foto: © photonews
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De podcast Ongefilterd is in het oog van de storm beland na een fragment over vrouwenvoetbal. Vooral uitspraken van Olivier Deschacht en Radja Nainggolan lokken veel kritiek uit. Onder anderen Red Flame Hannah Eurlings en Tessa Wullaert reageerden op sociale media.

De discussie begon toen host Angel Redondo vroeg hoe ver de vrouwenploeg van OH Leuven volgens de gasten kan geraken in de Champions League. Deschacht maakte meteen duidelijk dat hij het vrouwenvoetbal niet volgt. “Daar kan ik niet naar kijken, met alle respect, ik volg het niet.”

Nainggolan pikte daarop in met: “Je gaat geen vrouwtjes meer hebben na dit, hé.” Even later vroeg Redondo of Deschacht wel zou kijken wanneer actrice Sydney Sweeney zou meedoen. “Dat is iets anders...”, antwoordde de voormalige Rode Duivel, waarna er gelachen werd.

Stijnen kiest andere toon

Stijn Stijnen reageerde een stuk genuanceerder. De voormalige doelman gaf eveneens toe dat hij zelf weinig interesse heeft in het vrouwenvoetbal, maar benadrukte wel zijn respect voor de speelsters.

“Ik hoop oprecht dat ze heel ver geraken. Niet zozeer omdat mijn interesse in het vrouwenvoetbal enorm groot is, want dat is niet het geval. Maar ik heb er wel respect voor en ik hoop dat ze het goed blijven doen.”

Het fragment werd vervolgens op sociale media gedeeld en lokte heel wat reacties uit. Presentatrice Flo Windey liet duidelijk blijken dat ze de uitspraken niet kon smaken. “Dit gesprek getuigt van zo weinig respect naar onze vrouwelijke voetballers. Echt sterk staaltje werk van jullie.”

Ook Wullaert reageert

Ook vanuit het vrouwenvoetbal zelf kwam reactie. Hannah Eurlings reageerde met een reeks clownemoji’s onder het fragment. Tessa Wullaert deelde de video dan weer via haar Instagram-verhaal.

De topschutter van de Red Flames hield haar reactie opvallend kort. “Ik wilde hier graag veel over zeggen, maar ben er gewoonweg niet aan begonnen. Niet van mijn gewoonte, maar gewoon geen energie voor.”

Ook in de andere reacties onder het fragment klinkt veel kritiek. Daarmee is een luchtig bedoelde passage uit Ongefilterd uitgegroeid tot een stevige discussie over de manier waarop er over vrouwenvoetbal wordt gesproken.

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Olivier Deschacht

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