Van Bommel spreekt eerlijk over situatie rond Lukaku bij Rode Duivels

Romelu Lukaku bleef tegen Frankrijk verrassend de volledige wedstrijd op de bank, maar Mark van Bommel wil daar absoluut geen groot verhaal van maken. De bondscoach benadrukt dat zijn keuze puur met het wedstrijdbeeld te maken had en niet met een gebrek aan vertrouwen in de recordschutter van de Rode Duivels.

Volgens Van Bommel vroeg de partij tegen Frankrijk op dat moment vooral om snelheid. Daarom koos hij voor andere profielen. “Het is absoluut niet zo dat Romelu niet kan invallen of niet kan starten. Integendeel”, zegt de bondscoach.

Dat Lukaku negentig minuten bleef zitten, was opvallend omdat zoiets al bijzonder lang niet meer was gebeurd. Van Bommel vindt echter niet dat het verleden een rol mag spelen in zijn keuzes. “Hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. In die vorige wedstrijd vond ik dat we iets verder van de goal stonden en daarom wilden we vooral snelheid gebruiken.”

Van Bommel sprak uitgebreid met Lukaku

De bondscoach maakte ook duidelijk dat hij al langer nauw contact heeft met Lukaku. Voor deze interlandperiode trok hij zelfs naar Istanbul om uitgebreid met de spits te praten. Daarnaast waren er ook meerdere videogesprekken.

Daarin werd niet alleen de situatie van Lukaku bij Fenerbahçe besproken, maar ook de manier waarop Van Bommel met de Rode Duivels wil voetballen.

Het beperkte aantal speelminuten bij zijn club is volgens de bondscoach wel een aandachtspunt. “Dat geldt trouwens voor meerdere spelers in onze selectie: ze maken bij hun club niet zoveel minuten. Daar moet je rekening mee houden.”



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Van Bommel heeft Lukaku na Frankrijk ook persoonlijk uitgelegd waarom hij niet mocht invallen. “Ik heb hem gewoon gezegd: luister, ik heb voor snelheid gekozen. Dat is het.”

Tegelijk twijfelt Van Bommel geen seconde aan de specifieke kwaliteiten van Lukaku. “Het profiel van Lukaku hebben we maar één keer in de selectie. Dat is Romelu zelf.”

Vooral in het strafschopgebied blijft de spits volgens hem uitzonderlijk. “Als die bal bij hem in de zestien komt, is het negen van de tien keer een bal tussen de palen en misschien acht van de tien keer een doelpunt.”

Er is wel één duidelijke voorwaarde wanneer Lukaku speelt: ook hij moet mee in het verdedigende werk. “Iedereen moet die arbeid leveren, ongeacht wie je bent of waar je speelt. Alleen zal die invulling bij Romelu misschien iets anders zijn.”