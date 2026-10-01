Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen
Foto: © photonews
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KRC Genk heeft de start van het nieuwe seizoen volledig gemist. Het seizoen van de Limburgers lijkt zelfs al voorbij. Hendrik Van Crombrugge benoemt het probleem van de blauwhemden.

KRC Genk sprokkelde amper negen punten uit zeven wedstrijden. De kloof met leider Union SG bedraagt ondertussen al maar liefst tien punten. Hoe gaan de Limburgers die kloof nog overbruggen?

Marc Degryse was héél kritisch - het volledige artikel kan je HIER lezen - voor De Smurfen. "De speler lijken het allemaal zelf niet erg te vinden. Dat begrijpt ik helemaal niet. Het is allemaal te gelaten bij Genk."

Hendrik Van Crombrugge benoemt de problemen van KRC Genk

Hendrik Van Crombrugge ligt dan wel nog steeds onder contract bij Genk, maar de doelman deinst er niet voor terug om zijn werkgever door de spreekwoordelijke mangel te halen. Integendeel zelfs.

"Er staat heel weinig métier in de basiself van Genk", aldus Van Crombrugge in 90MINUTES. "Het is een héél jonge kern. Dat zorgt er vooral voor dat er problemen zijn in het defensieve compartiment."

KRC Genk pakt véél té véél tegendoelpunten

Hendrik Van Crombrugge

"Genk pakt véél te véél tegendoelpunten", aldus de 33-jarige doelman over zijn ploegmaats. "In het offensieve compartiment zijn er enkele goede transfers gedaan. Maar daarachter is er een gebrek aan stabiliteit."

Van Crombrugge trekt de vergelijking met enkele andere Belgische clubs. "Ook Club Brugge heeft een heel jonge kern. Er loopt dan wel misschien geen klootzak rond, maar met Yann Sommer, Hans Vanaken en Brandon Mechele is er ervaring in elke linie."

Kiaba Brughmans Lucca - Van Crombrugge Hendrik
© photonews

"Kijk naar de prestaties van KAA Gent", besluit Van Crombrugge. "Gent staat momenteel aan de leiding, hé. En dat hebben ze te danken aan Christian Burgess. Die kerel is dé combinatie van métier en klootzak."

Van Crombrugge zelf zal niets veranderen aan de crisis bij Genk. De voormalige doelman van onder meer KAS Eupen en RSC Anderlecht heeft een contract tot het einde van het seizoen in Limburg, maar slijt zijn dagen op een Genks bijveldje.

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Hendrik Van Crombrugge

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