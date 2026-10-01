Verbruggen, Donnarumma of... Pickford? Bayern München zoekt opvolger voor Manuel Neuer

Bayern München is de zoektocht naar een nieuwe doelman gestart. Manuel Neuer is dan wel nog steeds één van de beste doelmannen ter wereld, maar de doelman zal niet eeuwig tussen de doelpalen blijven staan.

Manuel Neuer is op zijn veertigste nog steeds één van de beste doelmannen ter wereld. De Duitser heeft een contract tot het einde van het seizoen bij Der Rekordmeister. De kans is héél groot dat hij voor het voetbalpensioen zal kiezen.

Met Jonas Urbig heeft Bayern München al sinds 2025 een vervanger in huis. Vincent Kompany gelooft in de kwaliteiten van de 23-jarige doelman. Maar The Prince wil er héél graag concurrentie bij.

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En Bayern mikt op enkele gekende namen. Vooreerst is Bart Verbruggen nog steeds één van de topkandidaten. Kompany lanceerde de Nederlandse doelman bij RSC Anderlecht en heeft er nog steeds een héél hoge pet van op.

Verbruggen heeft een contract tot medio 2028 bij Brighton & Hove Albion. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 35-voudig Nederlands international op veertig miljoen euro. Voor minder is de doelman niét op te pikken in de Britse badstad.

Der Rekordmeister heeft een héél opvallend alternatief voor Verbruggen achter de hand. Volgens de Engelse media heeft Bayern geïnformeerd bij Jordan Pickford. En daar stellen wij ons evengoed vragen bij.



Waarom denkt Kompany aan de 32-jarige Engelse goalie? Bovendien heeft Pickford al meermaals aangegeven dat hij voor de rest van zijn carrière het doelvlak van Everton FC wil verdedigen.





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Het lijkt er dus op dat Bayern het gaspedaal zal induwen voor Verbruggen. Ook de Nederlander heeft al aangegeven dat hij klaar is voor een nieuwe stap in zijn carrière. Al is er toch nog een derde piste die wordt bewandeld door de Duitse topclub.

Ook Gianluigi Donnarumma staat op de radar van Bayern München. De 27-jarige Italiaan heeft dan wel een contract tot medio 2030 bij Manchester City, maar de kans bestaat dat de doelman plots transfervrij op de markt zal komen. Al is die beslissing nog (lang) niet genomen.