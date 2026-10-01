Yves Leterme is formeel en hoopt op zware straffen voor Manchester City
Zit Manchester City nu echt in de penarie? In een onderzoek zouden ze alvast voor 114 van de 115 aanklachten tegen hen over inbreuken op de financiële fair-play schuldig worden bevonden. Op die manier moeten ze ook meteen zware sancties vrezen.
Yves Leterme is niet verrast door de zaak Manchester City
Ex-premier van België Yves Leterme probeerde zeven jaar geleden Manchester City al te bestraffen voor hun malversaties op financieel vlak. Het is voor hem dan ook geen verrassing dat er nu alsnog een straf zit aan te komen. Hij aast niet op wraak, maar is wel formeel over de zaak.
"Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat ons oordeel juist was. Dus in wat ik nu lees in de beoordeling van die commissie, lees ik weinig nieuws", aldus Leterme in Het Laatste Nieuws. Buiten een paar nieuwe elementen, zijn de bevindingen krak hetzelfde en bijna volledig identiek aan wat wij jaren geleden al vaststelden: er was een immens probleem van massale kapitaalinjecties in de club.
Yves Leterme is formeel en hoopt op zware straffen voor Manchester City
Yves Leterme (65) probeerde zeven jaar geleden Manchester City al te bestraffen voor hun malversaties op financieel vlak. Nu lijkt dat moment er dan ook effectief aan te zitten komen. En dus reageerde de gewezen premier van ons land in Het Laatste Nieuws over de zaak.
Leterme was tussen 2014 en 2021 de financiële waakhond van de UEFA. Hij probeerde Man City te straffen voor dezelfde grootschalige fraude die een onafhankelijke onderzoekscommissie vandaag bewezen acht. "Ik zoek geen wraak of revanche en zie het niet als een overwinning, maar het is wel een bevestiging dat we gelijk hadden. Het toont aan dat het panel van de UEFA het bij het rechte eind had en destijds ten onrechte is teruggefloten door het CAS", klinkt het.
CEO Manchester City krijgt het vuur aan de schenen gelegd, maar gaat nergens op in
Op de algemene vergadering van de Europese voetbalclubs (EFC) in Kopenhagen ging het - logischerwijze(?) - ook over Manchester Ctiy onderling. CEO Ferran Soriano kreeg heel wat pittige vragen voorgeschoteld, maar wilde daar niet op ingaan.
Geen commentaar. Verder kwam Soriano niet. En dat zorgde voor zeer rare taferelen in het interview. In een gelekte video die onder meer Het Laatste Nieuws kon inkijken zag je wél een vurige Soriano. Daarin spreekt hij over een complottheorie en complete onwaarheden en leugens die worden geloofd. Het laatste woord is er dus zeker nog niet over gezegd.
Premier League komt met bevestiging over Manchester City
De Premier League bevestigde op dinsdag het nieuws dat in Engeland al een tijdje de ronde doet. Een onafhankelijke commissie heeft de topclub schuldig verklaard op (zowat) alle aanklachten met betrekking tot inbreuken op de financiële regels van de Premier League.
Dat over een periode van bijna tien jaar. Het gaat over de periode van 2009 tot 2018. De club zelf liet in een statement weten dat ze onschuldig zijn, maar ze moeten dan ook voor héél zware straffen vrezen. Puntenaftrek, boetes, degradaties: het ligt allemaal op tafel. We houden de zaak zeker in de gaten ...
'Manchester City naar vierde klasse?' Voorzitter reageert
Khaldoon Al Mubarak, de voorzitter van Manchester City, heeft gereageerd na de uitspraak waarbij de club schuldig is bevonden aan 114 van de 115 aanklachten voor inbreuken op verschillende financiële regels. Hij doet dat in een open brief op de website van de Citizens.
"Ons vertrouwen en onze vastberadenheid om de onschuld van de club te bewijzen zijn nog steeds intact", klinkt het onder meer. "Het proces is nog lang niet voorbij."
"We hebben samen al eerdere uitdagingen aangegaan en die overwonnen", voegt hij toe. "Er zijn veel mensen die het momentum van onze club willen ondermijnen. Die kans zullen we hen niet geven."
A letter from the Chairman.— Manchester City (@ManCity) September 26, 2026
🔗 https://t.co/JcwCQpzBOk pic.twitter.com/PBNVCdjue8
Manchester City kan mogelijk zelfs tot de vierde klasse zakken
Manchester City moet zware straffen vrezen. Een enorme puntenaftrek, waardoor ze automatisch ook degradatie niet meer zouden kunnen ontlopen? Dat is één kans. Maar het kan nog veel erger aflopen voor The Citizens.
Volgens diverse Engelse bronnen zou er zelfs een degradatie helemaal naar de League Two op tafel kunnen liggen. Dat Manchester City op 114 aanklachten schuldig is bevonden zou wel eens heel zwaar kunnen gaan doorwegen. De club wil sowieso in beroep gaan tegen welke straf dan ook, maar het laatste woord is zeker nog niet gezegd over een toch wel pittige situatie.
Zit Manchester City nu echt in de penarie? In een onderzoek zouden ze alvast voor 114 van de 115 aanklachten tegen hen over inbreuken op de financiële fair-play schuldig worden bevonden. Op die manier moeten ze ook meteen zware sancties vrezen.
Manchester City is schuldig bevonden aan vrijwel alle aanklachten met betrekking tot overtredingen van de financiële regels van de Premier League. Er is nog niet beslist over de sancties – alle opties liggen nog open – en de verwachting is dat City in beroep zal gaan.
Manchester City is schuldig bevonden aan 114 van de 115 aanklachten, zo melden ingewijden aan The Athletic die anoniem wilden blijven omdat ze niet gemachtigd waren om hierover in het openbaar uitspraken te doen. De club werd in februari 2023 voor het eerst aangeklaagd, na een onderzoek dat vier jaar in beslag nam.
Welke straffen kan Manchester City krijgen?
De ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku riskeert torenhoge boetes, puntenaftrek, degradatie en zelfs het kwijtspelen van titels. Tot op heden is er wel nog niets geweten over de eventuele strafmaat - het officiële schuldig bevonden worden moet ook nog gebeuren.
Sowieso gaan The Citizens meer dan waarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak, dus een definitief oordeel zal er sowieso niet getroffen worden in de zaak. Maar goed ziet het er momenteel wel niet uit nu het toch erop lijkt dat Manchester City schuldig zal worden bevonden.
Wanneer komt er een definitief oordeel in de zaak rond Manchester City?
City zou zich tussen 2009 en 2018 op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan het sjoemelen met financiële cijfers. Daar zouden ze nu voor moeten boeten, al is het laatste woord dus zeker nog niet gezegd in de zaak. Manchester City verzet zich.
"De club heeft gedurende acht jaar nauwgezet de juiste procedures gevolgd, in de veronderstelling dat het bestuur en de directie van de Premier League zouden optreden als een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve toezichthouder, vrij van partijdige invloeden", klonk het tegen de Engelse krant onder meer.
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