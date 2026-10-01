Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles
Foto: © photonews
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Christos Tzolis kende bij FC Twente allesbehalve een droomperiode. De Griekse aanvaller kwam in 2022 op huurbasis over van Norwich City, maar vertrok al na een half seizoen opnieuw uit Enschede. Enkele jaren later is de situatie helemaal anders: via Fortuna Düsseldorf en Club Brugge werkte hij zich op tot speler van Arsenal.

Bij Twente kwam Tzolis tot vijftien officiële wedstrijden en drie doelpunten. Een blessure gooide zijn seizoen vroeg overhoop en daarna moest hij vooral vrede nemen met invalbeurten. Dat bleek moeilijk voor een speler die naar Nederland was gekomen om veel minuten te maken.

Ron Jans, destijds trainer van Twente, blikt bij ESPN terug op die periode. “Het grootste probleem was het gebrek aan speeltijd en de blessure. Hij was nooit vervelend, maar je zag dat hij op een gegeven moment niet meer trainde om zichzelf te laten zien of om zijn plekje te verdienen. Hij was niet happy met zijn rol als vaste invaller.”

Club Brugge veranderde veel

Toch zag Jans toen al momenten waarop het talent van Tzolis duidelijk werd. “Je zag af en toe een glimp waarvan je dacht: hij heeft wel iets speciaals.” Vooral zijn versnelling naar binnen en zijn schot maakten indruk. “Je weet dat het zijn actie is, maar toch is hij dan niet af te stoppen.”

Na Twente vond Tzolis zijn draai bij Fortuna Düsseldorf. Daarna trok hij naar Club Brugge, waar zijn carrière volledig ontplofte. In twee seizoenen bij blauw-zwart was hij goed voor 43 doelpunten en 45 assists. Vervolgens maakte hij afgelopen zomer de overstap naar Arsenal.

Streuer zag enorme ontwikkeling

Ook voormalig technisch directeur Jan Streuer is onder de indruk. “Die jongen heeft het geweldig gedaan bij Brugge, maar je had van tevoren niet kunnen bevroeden dat hij het zo ver zou schoppen.”

Volgens Streuer waren zijn specifieke kwaliteiten wel altijd zichtbaar: snelheid, doelgerichtheid, een goede trap en de nodige fysieke mogelijkheden. “Die jongen heeft zich echt geweldig ontwikkeld. Als je dan nu bij Arsenal kunt spelen, dat is prachtig. Chapeau!”

Jans vat de opmerkelijke weg van Tzolis treffend samen: “Hij werd niet goed genoeg bevonden bij Norwich City en zit nu bij Arsenal. Dat is het mooie aan voetbal.”

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