Transitcompetitie? Naakte cijfers bewijzen: bij deze ploegen zelfs geen jaar op post

De Jupiler Pro League is zeven speeldagen onderweg in het nieuwe seizoen. In vergelijking met vorig seizoen zijn er opnieuw veel zaken veranderd. En ook qua spelersverloop is het opnieuw een pittig jaar geweest. De toekomst is echter nog steeds aan de jeugd, zo blijkt.

Is het gebruik maken van jeugd(ige)spelers heiligmakend? Neen, zeker niet. Maar in de transitcompetitie die we zijn is het wel interessant om te zien welke teams het meest gebruik maken van de jeugdspelers binnen de eigen rangen.

Opvallend is daarbij dat Union SG de rij sluit. Zij gaven in 2026 nog maar 0,3 procent van hun speeltijd aan spelers die tot de U21-categorie behoren. Geen enkel team in ons land doet beter/slechter, maar de Brusselaars zijn natuurlijk wel co-leider in het klassement.

Union SG de slechtste van de klas als het gaat over de U21-spelers gebruikt in de Jupiler Pro League

En ook Sporting Charleroi staat met amper vijf procent van de speeltijd gegeven aan U21-spelers op een zestiende plaats. Enkel Standard staat tussen beide ploegen en ook de Rouches staan eerder in de linkerkolom dan de rechterkolom van het echte klassement.

Aan de andere kant van het klassement zien we volgens DAZN dan weer Cercle Brugge, die in 2026 bijna een vierde van hun speeltijd aan U21-spelers gaven. RSC Anderlecht deed het vorig seizoen ook met veel jonkies en komt zo ook in de top-5 terecht, na Antwerp en Genk en voor Club Brugge.

Jonkies doen het goed in de Jupiler Pro League

Bij het CIES Football Observatory ging men nog wat dieper in op de hele kern van het huidige seizoen. KVC Westerlo is hier het jongst, gevolgd door Cercle Brugge en het fel verjongde Royal Antwerp FC. Op die manier worden resultaten soms toch ook aan de jeugd gekoppeld.





Opvallend: Kortrijk en Beveren zijn bij de meest ervaren teams, maar zeker in het geval van Kortrijk levert dat tot dusver nog niet al te veel op. Maar de meest opvallende statistiek is misschien wel hoelang de spelers van hun team momenteel bij hun respectievelijke club rondlopen.

Verschillende teams hebben hun spelers gemiddeld genomen nog geen jaar bij zich

KVC Westerlo spant de kroon. Daar is de gemiddelde speler op dit moment 9,2 maanden in de kern te vinden. Dat komt er natuurlijk van als je meer dan een elftal spelers gaat vervangen op niet eens zo'n brede kern. Ook La Louvière heeft hetzelfde gedaan.

Ook dat levert een gemiddelde aanwezigheidstijd van amper 9,2 maanden op. En ook Royal Antwerp is volgens de cijfers van het CIES een ploeg waar de spelers op dit moment nog niet eens een jaar aanwezig zijn. Zij hebben de spelers al 10,5 maanden in de rangen.

Het maakt enkel nogmaals duidelijk in hoeverre de Jupiler Pro League wel degelijk een transitland is en blijft. Ondertussen kennen de fans hun nieuwe spelers stilaan opnieuw, maar het is in sommige stadions wel opnieuw een heel drukke zomer geweest. En het lijkt er niet meteen op dat het snel zal veranderen.