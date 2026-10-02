Analyse Transitcompetitie? Naakte cijfers bewijzen: bij deze ploegen zelfs geen jaar op post

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Transitcompetitie? Naakte cijfers bewijzen: bij deze ploegen zelfs geen jaar op post
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Jupiler Pro League is zeven speeldagen onderweg in het nieuwe seizoen. In vergelijking met vorig seizoen zijn er opnieuw veel zaken veranderd. En ook qua spelersverloop is het opnieuw een pittig jaar geweest. De toekomst is echter nog steeds aan de jeugd, zo blijkt.

Is het gebruik maken van jeugd(ige)spelers heiligmakend? Neen, zeker niet. Maar in de transitcompetitie die we zijn is het wel interessant om te zien welke teams het meest gebruik maken van de jeugdspelers binnen de eigen rangen.

Opvallend is daarbij dat Union SG de rij sluit. Zij gaven in 2026 nog maar 0,3 procent van hun speeltijd aan spelers die tot de U21-categorie behoren. Geen enkel team in ons land doet beter/slechter, maar de Brusselaars zijn natuurlijk wel co-leider in het klassement.

Union SG de slechtste van de klas als het gaat over de U21-spelers gebruikt in de Jupiler Pro League

En ook Sporting Charleroi staat met amper vijf procent van de speeltijd gegeven aan U21-spelers op een zestiende plaats. Enkel Standard staat tussen beide ploegen en ook de Rouches staan eerder in de linkerkolom dan de rechterkolom van het echte klassement.

Aan de andere kant van het klassement zien we volgens DAZN dan weer Cercle Brugge, die in 2026 bijna een vierde van hun speeltijd aan U21-spelers gaven. RSC Anderlecht deed het vorig seizoen ook met veel jonkies en komt zo ook in de top-5 terecht, na Antwerp en Genk en voor Club Brugge.

Jonkies doen het goed in de Jupiler Pro League

Bij het CIES Football Observatory ging men nog wat dieper in op de hele kern van het huidige seizoen. KVC Westerlo is hier het jongst, gevolgd door Cercle Brugge en het fel verjongde Royal Antwerp FC. Op die manier worden resultaten soms toch ook aan de jeugd gekoppeld.

Opvallend: Kortrijk en Beveren zijn bij de meest ervaren teams, maar zeker in het geval van Kortrijk levert dat tot dusver nog niet al te veel op. Maar de meest opvallende statistiek is misschien wel hoelang de spelers van hun team momenteel bij hun respectievelijke club rondlopen.

Verschillende teams hebben hun spelers gemiddeld genomen nog geen jaar bij zich

KVC Westerlo spant de kroon. Daar is de gemiddelde speler op dit moment 9,2 maanden in de kern te vinden. Dat komt er natuurlijk van als je meer dan een elftal spelers gaat vervangen op niet eens zo'n brede kern. Ook La Louvière heeft hetzelfde gedaan.

Ook dat levert een gemiddelde aanwezigheidstijd van amper 9,2 maanden op. En ook Royal Antwerp is volgens de cijfers van het CIES een ploeg waar de spelers op dit moment nog niet eens een jaar aanwezig zijn. Zij hebben de spelers al 10,5 maanden in de rangen.

Het maakt enkel nogmaals duidelijk in hoeverre de Jupiler Pro League wel degelijk een transitland is en blijft. Ondertussen kennen de fans hun nieuwe spelers stilaan opnieuw, maar het is in sommige stadions wel opnieuw een heel drukke zomer geweest. En het lijkt er niet meteen op dat het snel zal veranderen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi

Meer nieuws

Gespannen sfeertje bij Turkije voor match tegen België: Turkse bondscoach pakt pers aan in Sclessin

Gespannen sfeertje bij Turkije voor match tegen België: Turkse bondscoach pakt pers aan in Sclessin

08:00
De ene zijn dood is... 'Liverpool FC meldt zich nu al voor Jérémy Doku'

De ene zijn dood is... 'Liverpool FC meldt zich nu al voor Jérémy Doku'

07:00
Romeo Vermant over woelige transferzomer: "Ik ben niet de speler die op tafel zal kloppen"

Romeo Vermant over woelige transferzomer: "Ik ben niet de speler die op tafel zal kloppen"

21:00
De cijfers zijn duidelijk: deze ploegen moeten vrezen voor degradatie

De cijfers zijn duidelijk: deze ploegen moeten vrezen voor degradatie

18:30
1
Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel'

Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel'

22:30
3
De Ketelaere bevestigt gesprekken met Europese topclubs én legt uit waarom hij (nog) geen transfer maakte

De Ketelaere bevestigt gesprekken met Europese topclubs én legt uit waarom hij (nog) geen transfer maakte

23:00
Langverwachte doorbraak voor SK Beveren na administratief gedoe

Langverwachte doorbraak voor SK Beveren na administratief gedoe

18:00
'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

19:40
ONTHULD: 'Zinedine Zidane was keuze nummer één van Vincent Mannaert als bondscoach van de Rode Duivels'

ONTHULD: 'Zinedine Zidane was keuze nummer één van Vincent Mannaert als bondscoach van de Rode Duivels'

22:00
Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal

Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal

21:30
12
Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

20:40
42
Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen

Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen

20:00
Verbruggen, Donnarumma of... Pickford? Bayern München zoekt opvolger voor Manuel Neuer

Verbruggen, Donnarumma of... Pickford? Bayern München zoekt opvolger voor Manuel Neuer

20:20
Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt Analyse

Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt

15:15
2
Haaland naar Real, Barça of Bayern? De strijd om de Noor barst los

Haaland naar Real, Barça of Bayern? De strijd om de Noor barst los

19:20
Supporters KV Diksmuide Oostende zijn het beu en komen met stevig statement

Supporters KV Diksmuide Oostende zijn het beu en komen met stevig statement

19:00
Rode Duivels voelen druk voor Turkije en Van Bommel draait er niet omheen

Rode Duivels voelen druk voor Turkije en Van Bommel draait er niet omheen

17:30
OFFICIEEL: Ex-smaakmaker Club Brugge heeft nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Ex-smaakmaker Club Brugge heeft nieuwe uitdaging beet

15:30
Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles

Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles

16:30
3
Mark Van Bommel verklapt al eerste wijziging in basiself Rode Duivels

Mark Van Bommel verklapt al eerste wijziging in basiself Rode Duivels

16:00
Van Bommel spreekt eerlijk over situatie rond Lukaku bij Rode Duivels

Van Bommel spreekt eerlijk over situatie rond Lukaku bij Rode Duivels

15:00
Goed nieuws voor Rode Duivels met oog op clash tegen Turkije

Goed nieuws voor Rode Duivels met oog op clash tegen Turkije

14:30
Meer uitleg bij opvallende functiewissel Stijn Stijnen bij Patro

Meer uitleg bij opvallende functiewissel Stijn Stijnen bij Patro

14:00
Anderlecht-deal op Grote Markt zorgt plots voor politieke heisa

Anderlecht-deal op Grote Markt zorgt plots voor politieke heisa

13:30
OH Leuven gaat op zoek naar nieuwe stunt bij PSG

OH Leuven gaat op zoek naar nieuwe stunt bij PSG

12:15
Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel

Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel

13:00
7
Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans

Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans

01/10
3
DONE DEAL: Standard haalt stevig uit met jeugdproduct RSC Anderlecht

DONE DEAL: Standard haalt stevig uit met jeugdproduct RSC Anderlecht

12:30
LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels in uitverkocht Sclessin tegen Turkije

LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels in uitverkocht Sclessin tegen Turkije

12:00
1
🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije Analyse

🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije

11:40
Wie is de nieuwe coach bij RSC Anderlecht?

Wie is de nieuwe coach bij RSC Anderlecht?

11:00
Stijn Stijnen heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

Stijn Stijnen heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

11:20
9
Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

10:30
Live. Transfernieuws 1/10: STVV-youngster wekt nu al buitenlandse interesse

Live. Transfernieuws 1/10: STVV-youngster wekt nu al buitenlandse interesse

10:00
1
🎥 Straks ook hattrick in JPL? Club Brugge wrijft zich in de handen: Tresoldi keert weldra in bloedvorm terug

🎥 Straks ook hattrick in JPL? Club Brugge wrijft zich in de handen: Tresoldi keert weldra in bloedvorm terug

30/09
🎥 René van der Gijp & co rekenen af met Ruben van Gucht De derde helft

🎥 René van der Gijp & co rekenen af met Ruben van Gucht

09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

Goro Goro over Uitspraken over vrouwenvoetbal in podcast Ongefilterd zorgen voor stevige rel André Coenen André Coenen over 'Manchester City naar vierde klasse?' Roma core de 'sta città Roma core de 'sta città over OH Leuven Women-speelsters reageren misnoegd op uitspraken van Olivier Deschacht in 'Ongefilterd' filip.dhose filip.dhose over Exacte speeldata Croky Cup bekend: dit is wanneer uw favoriete ploeg in actie komt Goro Goro over "Interne aardbeving" bij Portugal: Ronaldo en bondscoach moeten crisis bezweren Geert66 Geert66 over Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel' André Coenen André Coenen over 📷 De Cat spoelt enorm moeilijke weken in Bundesliga door in … Anderlecht bink bink over Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel Impala Impala over Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved