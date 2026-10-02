Axel Witsel openhartig over het omslagpunt en het grote geld in zijn carrière

Ook op zijn 37e blijft Axel Witsel actief bij OGC Nice. De Luikenaar maakte tijdens zijn loopbaan enkele opvallende clubkeuzes en blikt openhartig terug op de transfers die zijn parcours mee hebben bepaald. Eentje daarvan heeft een hele diepe impact gehad, dat weet ondertussen iedereen.

Van Standard naar Benfica, vervolgens Zenit Sint-Petersburg en Tianjin Tianhai, met later passages bij Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Girona en nu Nice: Axel Witsel bouwde een loopbaan uit die niet altijd de meest voor de hand liggende route volgde.

Toen hij bij Standard doorbrak als een van de grootste Belgische talenten, had hij zich wellicht een ander traject voorgesteld. Transfers die op het laatste moment afsprongen en keuzes op de markt bepaalden echter mee zijn verhaal.

Zenit haalde Witsel al na één seizoen weg bij Benfica

Naast zijn beslissing om definitief een punt te zetten achter zijn interlandcarrière, sprak hij daarover met L'Equipe. Er waren namelijk toch wat interessante avonturen op te lijsten. Zijn eerste buitenlandse avontuur begon bij Benfica, op aanraden van Lucien D'Onofrio. “Ik had vijf jaar bij Benfica kunnen blijven, maar Zenit Sint-Petersburg lichtte na één jaar mijn afkoopclausule”, vertelde Witsel. De middenvelder bleef vervolgens vierenhalf jaar in Rusland.

Daarna koos hij voor China, een beslissing waarover hij geen omwegen maakt. “Ik begrijp dat mensen zeggen dat ik voor het geld naar China ben getrokken. Dat klopt. Maar over Rusland ben ik het daar niet mee eens. Er was een groot contract, maar ik speelde elk jaar Champions League.”

Juventus-transfer stond volledig klaar

De overstap naar Tianjin had nochtans anders kunnen lopen. Witsel stond een halfjaar eerder bijzonder dicht bij Juventus. “Normaal gezien zou ik naar Juventus gaan. Ik moest alleen nog mijn contract tekenen, maar Zenit hield me tegen omdat er geen vervanger was. Juventus kwam later opnieuw, maar Tianjin meldde zich ook. Ik ben gezwicht en vertrok naar China. We moeten eerlijk zijn: financieel was dat contract onmogelijk te weigeren.”





Vandaag heeft Witsel zijn draai gevonden bij Nice. Hij kreeg er meteen een prominente rol in de kleedkamer. “Toen ik binnenkwam, zag ik mijn shirt met de aanvoerdersband ernaast liggen. Ik vroeg me af of die voor mij was. Daarna vertelde de coach aan de groep dat ik kapitein zou worden. Ik heb gezegd: geen probleem.”