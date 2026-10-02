Bizar: 6 goals in extra tijd zorgen voor 6-0 en 9-2 eindstanden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Bizar: 6 goals in extra tijd zorgen voor 6-0 en 9-2 eindstanden
Foto: © photonews
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Op de ASEAN Cup is er op de derde speeldag van de groepsfase wel wat bijzonder voorgevallen. Zowel Indonesië als Maleisië konden een grote overwinning nodig hebben en dat werd uiteindelijk ook de bittere ernst van het gegeven. Opvallend is het op zijn minst wel.

Op de eerste speeldag van de groep had Indonesië met 2-0 gewonnen van Singapore en Maleisië met 3-0 van Bangladesh. Na een onderling en scoreloos gelijkspel op speeldag twee wisten beide ploegen dat het doelsaldo dus van belang ging worden op speeldag 3.

En dus trokken beide ploegen enorm van wal op die laatste speeldag. Maleisië stond halfweg hun wedstrijd met 2-0 voor tegen Singapore, toen ze te horen kregen dat het in Indonesië - Bangladesh op dat moment al liefst 6-1 stond.

Van de hemel naar de hel en terug?

Waarop ze aan de arbeid gingen en er zelf nog vier scoorden in de tweede helft, waarvan twee in de laatste vijf minuten. 6-0, dat zou wel moeten volstaan. In de andere wedstrijd was het in blessuretijd nog steeds amper 6-1.

Tot Vickery de zevende van de avond maakte, Ali Wahid in minuut 93 er meteen 7-2 van maakte en er vervolgens in minuten 96 en 97 nog goals vielen van Diks en Lee Baker. Goed voor een 9-2 einduitslag, waardoor Indonesië alsnog met een doelsaldo van 11-2 naar de finale mocht.

Maleisië ziet Indonesië nog scoren in minuut 96 en 97

Voor Maleisië is een doelsaldo van 9-0 over drie wedstrijden onvoldoende. Leuk nieuws dus voor ex-Denderspeler Oratmangoen en Pelupessy van Lommel, minder leuk nieuws voor onder meer Dion Cools (ex-Club Brugge en ex-OH Leuven).

In de finale wacht een duel tussen Indonesië en Thailand. Maleisië speelt tegen Vietnam om de derde plaats op de ASEAN Cup. Een zeer bizar einde was het van een groepsfase - of hoe een wedstrijd nooit gedaan is tot het laatste fluitsignaal is gevallen. Benieuwd of ook de finales zoveel spektakel opleveren ...

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