De derde helft Unieke kans: pop-up pakt dit weekend uit met 1.500 voetbalshirts

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Unieke kans: pop-up pakt dit weekend uit met 1.500 voetbalshirts
Word fan van Club Brugge! 5901

Voetbalfans krijgen dit weekend een opvallende afspraak in Brugge. Nummer Tien viert zijn tweejarig bestaan met een pop-up vol retro- en vintagevoetbalshirts, zeldzame exemplaren, muziek en bekende voetbalnamen.

Nummer Tien strijkt voor het eerst neer in Brugge

Wie graag op zoek gaat naar bijzondere voetbalshirts, kan op 3 oktober terecht in Brugge. Nummer Tien organiseert er een speciale pop-up naar aanleiding van zijn tweejarig bestaan. Het is bovendien de eerste keer dat de winkel zijn pop-up naar Brugge brengt.

De locatie is daarbij minstens zo opvallend als het aanbod. De organisatie kiest voor Pannenhuis, een voormalig hotel met verschillende kamers en verborgen hoekjes. Die setting moet de jubileumeditie een eigen karakter geven.

Maar liefst 1.500 vintage voetbalshirts

De grootste blikvanger wordt zonder twijfel de collectie shirts. Nummer Tien brengt ongeveer 1.500 vintage- en retroshirts mee van clubs uit de hele wereld. Daarnaast ligt de nadruk ook sterk op Club Brugge.

Zo mogen bezoekers een grote selectie Club Brugge-shirts verwachten, waaronder verschillende zeldzame wedstrijdshirts die daadwerkelijk tijdens wedstrijden werden gedragen. Voor verzamelaars en liefhebbers van voetbalnostalgie wordt het daardoor een bijzonder uitgebreid aanbod.

Nummer Tien kondigt bovendien zijn eerste eigen streetwearcollectie aan. Die collectie is geïnspireerd op de nostalgie rond voetbal.

Franky Van der Elst en De Klokke Podcast

Ook buiten de shirts valt er tijdens de pop-up heel wat te beleven. De Klokke Podcast, de supporterspodcast van Club Brugge, neemt er een liveaflevering op. Daarbij krijgt de podcast een bijzonder bekende gast. Club Brugge-legende Franky Van der Elst is aanwezig tijdens het evenement.

De organisatie omschrijft de jubileumeditie als een bijzondere viering van twee jaar Nummer Tien. De combinatie van voetbalshirts, supporterscultuur en entertainment moet daarbij centraal staan.

Live muziek en dj's maken het compleet

Ook muziekliefhebbers krijgen iets voorgeschoteld. West-Vlaamse hiphopartiest en Club Brugge-supporter LOW G verzorgt een speciale liveshow. Daarnaast zorgen dj's gedurende de volledige dag voor muziek.

Het evenement vindt plaats op 3 oktober in Pannenhuis in Brugge. Nummer Tien combineert er zijn jubileum dus met een grote verzameling voetbalshirts, een live podcast, een Club Brugge-legende, streetwear en muziek. Vooral voor liefhebbers van vintage voetbalshirts wordt het daardoor een opvallende afspraak.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

LIVE: Lukaku maakt het feestje helemaal compleet! Live

LIVE: Lukaku maakt het feestje helemaal compleet!

22:20
Mats Rits spreekt klare taal over bekermatch met Beerschot tegen Anderlecht

Mats Rits spreekt klare taal over bekermatch met Beerschot tegen Anderlecht

22:30
Hoeft het niet meer? Steven Defour spreekt heel duidelijk over zijn toekomst als trainer

Hoeft het niet meer? Steven Defour spreekt heel duidelijk over zijn toekomst als trainer

22:00
Marco Kana beleeft opvallende ontmoeting tijdens interlandbreak

Marco Kana beleeft opvallende ontmoeting tijdens interlandbreak

21:30
Rugnummer 10: Mika Godts zegt hoe hij dit meteen geflikt heeft

Rugnummer 10: Mika Godts zegt hoe hij dit meteen geflikt heeft

20:15
Deflandre doet boekje open over de fratsen van Rode Duivels tijdens Euro 2000

Deflandre doet boekje open over de fratsen van Rode Duivels tijdens Euro 2000

19:30
Philippe Albert wil verandering tegen Turkije en pleit voor deze Rode Duivel

Philippe Albert wil verandering tegen Turkije en pleit voor deze Rode Duivel

19:00
📷 OFFICIEEL Patro Eisden heeft nieuwe coach: opvolger voor Stijn Stijnen bekend

📷 OFFICIEEL Patro Eisden heeft nieuwe coach: opvolger voor Stijn Stijnen bekend

18:18
2
Wat deden Union, Essevee, Anderlecht, Standard & co in pittige oefenwedstrijden?

Wat deden Union, Essevee, Anderlecht, Standard & co in pittige oefenwedstrijden?

18:00
LIVE - Interlandbreak: Virgili maakt indruk bij Spanje U21

LIVE - Interlandbreak: Virgili maakt indruk bij Spanje U21

17:30
1
Live. Transfernieuws 2/10: Belg wil Bordeaux terug naar de top helpen

Live. Transfernieuws 2/10: Belg wil Bordeaux terug naar de top helpen

17:00
Bizar: 6 goals in extra tijd zorgen voor 6-0 en 9-2 eindstanden

Bizar: 6 goals in extra tijd zorgen voor 6-0 en 9-2 eindstanden

15:30
1
Genk moet steeds meer vrezen: derde club uit Premier League klopt op de deur voor ex-Gentspeler

Genk moet steeds meer vrezen: derde club uit Premier League klopt op de deur voor ex-Gentspeler

16:00
4
Italiaanse interesse in jongeling OH Leuven - en ook een nationale ploeg klopt aan

Italiaanse interesse in jongeling OH Leuven - en ook een nationale ploeg klopt aan

15:00
Veel winst voor Club, Genk en Union, maar ook ... groeiende ongelijkheid: econoom maakt zich zorgen

Veel winst voor Club, Genk en Union, maar ook ... groeiende ongelijkheid: econoom maakt zich zorgen

13:30
4
Na de felle kritiek: OH Leuven pijnlijk onderuit in de Champions League

Na de felle kritiek: OH Leuven pijnlijk onderuit in de Champions League

14:00
Axel Witsel openhartig over het omslagpunt en het grote geld in zijn carrière

Axel Witsel openhartig over het omslagpunt en het grote geld in zijn carrière

14:30
Nieuwe tegenslag voor Anderlecht: sterkhouder langer out

Nieuwe tegenslag voor Anderlecht: sterkhouder langer out

13:00
Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern

Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern

10:30
27
Van Bommel trekt duidelijke lijn bij Rode Duivels: "Tielemans vertaalt wel"

Van Bommel trekt duidelijke lijn bij Rode Duivels: "Tielemans vertaalt wel"

12:30
1
Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin”

Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin”

12:00
7
Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

11:15
88
Mbappé zorgt opnieuw voor ophef in Spanje: geblesseerd, maar wel in nachtclub

Mbappé zorgt opnieuw voor ophef in Spanje: geblesseerd, maar wel in nachtclub

11:30
Wat verdient Mark van Bommel bij de Rode Duivels? Het verschil met Ancelotti is hallucinant

Wat verdient Mark van Bommel bij de Rode Duivels? Het verschil met Ancelotti is hallucinant

11:00
1
Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit"

Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit"

09:30
5
Noa Lang heeft boodschap voor zichzelf: “Lef en schijt tonen”

Noa Lang heeft boodschap voor zichzelf: “Lef en schijt tonen”

10:00
Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn"

Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn"

09:00
9
Portugal swingt zonder Ronaldo, maar... geest blijft ronddwalen: spelers reageren

Portugal swingt zonder Ronaldo, maar... geest blijft ronddwalen: spelers reageren

08:30
Gespannen sfeertje bij Turkije voor match tegen België: Turkse bondscoach pakt pers aan in Sclessin

Gespannen sfeertje bij Turkije voor match tegen België: Turkse bondscoach pakt pers aan in Sclessin

08:00
Transitcompetitie? Naakte cijfers bewijzen: bij deze ploegen zelfs geen jaar op post Analyse

Transitcompetitie? Naakte cijfers bewijzen: bij deze ploegen zelfs geen jaar op post

06:00
De ene zijn dood is... 'Liverpool FC meldt zich nu al voor Jérémy Doku'

De ene zijn dood is... 'Liverpool FC meldt zich nu al voor Jérémy Doku'

07:00
Romeo Vermant over woelige transferzomer: "Ik ben niet de speler die op tafel zal kloppen"

Romeo Vermant over woelige transferzomer: "Ik ben niet de speler die op tafel zal kloppen"

01/10
Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel'

Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel'

01/10
7
De Ketelaere bevestigt gesprekken met Europese topclubs én legt uit waarom hij (nog) geen transfer maakte

De Ketelaere bevestigt gesprekken met Europese topclubs én legt uit waarom hij (nog) geen transfer maakte

23:00
'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

01/10
ONTHULD: 'Zinedine Zidane was keuze nummer één van Vincent Mannaert als bondscoach van de Rode Duivels'

ONTHULD: 'Zinedine Zidane was keuze nummer één van Vincent Mannaert als bondscoach van de Rode Duivels'

01/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over België - Turkije: 3-0 CCpl CCpl over Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit" Birger J. Birger J. over 📷 De Cat spoelt enorm moeilijke weken in Bundesliga door in … Anderlecht EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin” filip.dhose filip.dhose over Bizar: 6 goals in extra tijd zorgen voor 6-0 en 9-2 eindstanden Swakken Swakken over Veel winst voor Club, Genk en Union, maar ook ... groeiende ongelijkheid: econoom maakt zich zorgen EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Uitspraken over vrouwenvoetbal in podcast Ongefilterd zorgen voor stevige rel We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Genk moet steeds meer vrezen: derde club uit Premier League klopt op de deur voor ex-Gentspeler kukeluku kukeluku over 📷 OFFICIEEL Patro Eisden heeft nieuwe coach: opvolger voor Stijn Stijnen bekend Jos Het Ei Jos Het Ei over Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved