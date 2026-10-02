Unieke kans: pop-up pakt dit weekend uit met 1.500 voetbalshirts

Voetbalfans krijgen dit weekend een opvallende afspraak in Brugge. Nummer Tien viert zijn tweejarig bestaan met een pop-up vol retro- en vintagevoetbalshirts, zeldzame exemplaren, muziek en bekende voetbalnamen.

Nummer Tien strijkt voor het eerst neer in Brugge

Wie graag op zoek gaat naar bijzondere voetbalshirts, kan op 3 oktober terecht in Brugge. Nummer Tien organiseert er een speciale pop-up naar aanleiding van zijn tweejarig bestaan. Het is bovendien de eerste keer dat de winkel zijn pop-up naar Brugge brengt.

De locatie is daarbij minstens zo opvallend als het aanbod. De organisatie kiest voor Pannenhuis, een voormalig hotel met verschillende kamers en verborgen hoekjes. Die setting moet de jubileumeditie een eigen karakter geven.

Maar liefst 1.500 vintage voetbalshirts

De grootste blikvanger wordt zonder twijfel de collectie shirts. Nummer Tien brengt ongeveer 1.500 vintage- en retroshirts mee van clubs uit de hele wereld. Daarnaast ligt de nadruk ook sterk op Club Brugge.

Zo mogen bezoekers een grote selectie Club Brugge-shirts verwachten, waaronder verschillende zeldzame wedstrijdshirts die daadwerkelijk tijdens wedstrijden werden gedragen. Voor verzamelaars en liefhebbers van voetbalnostalgie wordt het daardoor een bijzonder uitgebreid aanbod.

Nummer Tien kondigt bovendien zijn eerste eigen streetwearcollectie aan. Die collectie is geïnspireerd op de nostalgie rond voetbal.





Franky Van der Elst en De Klokke Podcast

Ook buiten de shirts valt er tijdens de pop-up heel wat te beleven. De Klokke Podcast, de supporterspodcast van Club Brugge, neemt er een liveaflevering op. Daarbij krijgt de podcast een bijzonder bekende gast. Club Brugge-legende Franky Van der Elst is aanwezig tijdens het evenement.

De organisatie omschrijft de jubileumeditie als een bijzondere viering van twee jaar Nummer Tien. De combinatie van voetbalshirts, supporterscultuur en entertainment moet daarbij centraal staan.

Live muziek en dj's maken het compleet

Ook muziekliefhebbers krijgen iets voorgeschoteld. West-Vlaamse hiphopartiest en Club Brugge-supporter LOW G verzorgt een speciale liveshow. Daarnaast zorgen dj's gedurende de volledige dag voor muziek.

Het evenement vindt plaats op 3 oktober in Pannenhuis in Brugge. Nummer Tien combineert er zijn jubileum dus met een grote verzameling voetbalshirts, een live podcast, een Club Brugge-legende, streetwear en muziek. Vooral voor liefhebbers van vintage voetbalshirts wordt het daardoor een opvallende afspraak.