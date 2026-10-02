De ene zijn dood is... 'Liverpool FC meldt zich nu al voor Jérémy Doku'

Manchester City zit in héél lastig vaarwater. De Engelse grootmacht riskeert héél zware straffen. En daar hopen sommige clubs van te profiteren. Een andere Engelse topclub trekt zelfs al aan de mouw van Jérémy Doku.

Manchester City beleeft niet meteen de leukste tijden. De Engelse grootmacht is schuldig bevonden aan grootschalige fraude. En de mogelijke straffen die boven het Etihad Stadium hangen zijn niet min.

The Citizens riskeren miljoenenboetes, een puntenaftrek en de schrapping van prijzen die de voorbije seizoenen werden gewonnen. Nog straffer? Een degradatie naar... de Engelse vierde klasse behoort zelfs tot de mogelijkheden.

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In het geval van dat laatste scenario - of zelfs een degradatie naar de Championship - komen een pak topspelers (gratis?) op de markt. En daar willen andere clubs héél graag van profiteren.

Meer zelfs: sommige topclubs willen het ijzer smeden als het gloeiend heet is en zijn het charme-offensief al begonnen. De Engelse media weten dat Liverpool FC op de loer ligt om Jérémy Doku naar Anfield Road te halen.

Liverpool FC wil een (nieuwe) poging wagen om Jérémy Doku naar Anfield Road te halen

En dat is géén toeval. The Reds volgen Doku al sinds zijn tienerjaren bij RSC Anderlecht. Meer zelfs: Liverpool deed destijds zelfs een poging om de 48-voudig Rode Duivel binnen te halen.





Doku koos echter voor sportieve zekerheid en trok naar Stade Rennais. En die keuze heeft de winger geen windeieren gelegd. Manchester City kwam Doku in 2023 ophalen. Het vervolg is algemeen gekend.

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Liverpool volgt het dossier van Manchester City dan ook met argusogen. Transfermarkt schat de marktwaarde van onze landgenoot op 75 miljoen euro. Al dromen The Reds dat de mogelijke komst van Doku op een andere manier kan verwezenlijkt worden.