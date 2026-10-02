Deflandre doet boekje open over de fratsen van Rode Duivels tijdens Euro 2000

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Deflandre doet boekje open over de fratsen van Rode Duivels tijdens Euro 2000
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Euro 2000 blijft voor Eric Deflandre verbonden met één iconisch moment: de verdediger moest tegen Turkije plots het doel in. Maar achter die historische wedstrijd speelde zich binnen de Belgische selectie nog veel meer af, met vedettenstreken, telefoongebruik en een opvallende ontsnappingsoperatie.

Eén beeld achtervolgt Deflandre al 26 jaar

Eric Deflandre is inmiddels 53 en trainer van FC Luik, maar één moment uit zijn carrière blijft onlosmakelijk verbonden met zijn naam. Tijdens Euro 2000 werd België in Brussel door Turkije uitgeschakeld met 0-2. Toen doelman Filip De Wilde rood kreeg, belandde Deflandre onverwacht tussen de palen.

Het beeld van de verdediger in een veel te groot keepersshirt staat nog altijd in het collectieve geheugen van de Belgische voetbalfan. Deflandre kan er intussen om lachen. “Ik was de enige keeper op het EK die geen goal binnen kreeg”, grapt hij in Het Nieuwsblad.

Hij weet dat de bewuste foto telkens opnieuw opduikt wanneer België tegen Turkije speelt. Voor Deflandre duurt de herinnering aan zijn tijdelijke keepersrol nauwelijks tien minuten, maar het beeld kreeg een veel langer leven.

Waseige was allergisch voor vedettenstreken

Het EK van 2000 kende binnen de Belgische selectie echter meer opvallende momenten. Vooral Philippe Léonard kwam vroeg in het toernooi in opspraak.

De verdediger van AS Monaco arriveerde met zijn Ferrari aan het spelershotel. Tijdens het uitladen parkeerde hij kort op een plaats voor mensen met een beperking. Later gebruikte hij in de lobby zonder toestemming de telefoon om contact op te nemen met zijn ploegmaats bij Monaco.

Bondscoach Robert Waseige kon daar volgens Deflandre weinig mee lachen. Léonard werd vervolgens door de trainer genegeerd. “Robert was allergisch voor vedettenstreken”, zegt Deflandre over zijn voormalige bondscoach.

Volgens de verdediger zou Waseige vandaag nog veel sterker reageren op de moderne uitstraling van voetballers. De vergelijking met de huidige Rode Duivels zorgt bij Deflandre vooral voor een glimlach.

Mpenza vond creatieve manier om zijn vriendin te zien

Een andere speler kwam tijdens dat EK met een heel ander soort verhaal in de belangstelling. Emile Mpenza had op dat moment een relatie met Joke Van de Velde, die in 1994 Miss België was geworden.

De relatie was bekend bij de pers, maar Mpenza probeerde ontmoetingen buiten de camera's te houden. Volgens Deflandre slaagde de aanvaller erin om zijn vriendin het hotel binnen te krijgen of tijdens vrije dagen ongezien te vertrekken.

Daarvoor zou hij onder meer gebruik hebben gemaakt van de auto van doelman Geert De Vlieger. Deflandre zag daar weinig reden tot ophef in. “We wisten dat Emile samen was met Miss België, ja. Hij kwam ermee weg”, vertelt hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Eric Deflandre

Meer nieuws

LIVE: De Bruyne zet Rode Duivels meteen op voorsprong! Live

LIVE: De Bruyne zet Rode Duivels meteen op voorsprong!

20:59
Unieke kans: pop-up pakt dit weekend uit met 1.500 voetbalshirts De derde helft

Unieke kans: pop-up pakt dit weekend uit met 1.500 voetbalshirts

21:00
Rugnummer 10: Mika Godts zegt hoe hij dit meteen geflikt heeft

Rugnummer 10: Mika Godts zegt hoe hij dit meteen geflikt heeft

20:15
Philippe Albert wil verandering tegen Turkije en pleit voor deze Rode Duivel

Philippe Albert wil verandering tegen Turkije en pleit voor deze Rode Duivel

19:00
📷 OFFICIEEL Patro Eisden heeft nieuwe coach: opvolger voor Stijn Stijnen bekend

📷 OFFICIEEL Patro Eisden heeft nieuwe coach: opvolger voor Stijn Stijnen bekend

18:18
2
Wat deden Union, Essevee, Anderlecht, Standard & co in pittige oefenwedstrijden?

Wat deden Union, Essevee, Anderlecht, Standard & co in pittige oefenwedstrijden?

18:00
LIVE - Interlandbreak: Virgili maakt indruk bij Spanje U21

LIVE - Interlandbreak: Virgili maakt indruk bij Spanje U21

17:30
1
Live. Transfernieuws 2/10: Belg wil Bordeaux terug naar de top helpen

Live. Transfernieuws 2/10: Belg wil Bordeaux terug naar de top helpen

17:00
Genk moet steeds meer vrezen: derde club uit Premier League klopt op de deur voor ex-Gentspeler

Genk moet steeds meer vrezen: derde club uit Premier League klopt op de deur voor ex-Gentspeler

16:00
4
Bizar: 6 goals in extra tijd zorgen voor 6-0 en 9-2 eindstanden

Bizar: 6 goals in extra tijd zorgen voor 6-0 en 9-2 eindstanden

15:30
Italiaanse interesse in jongeling OH Leuven - en ook een nationale ploeg klopt aan

Italiaanse interesse in jongeling OH Leuven - en ook een nationale ploeg klopt aan

15:00
Axel Witsel openhartig over het omslagpunt en het grote geld in zijn carrière

Axel Witsel openhartig over het omslagpunt en het grote geld in zijn carrière

14:30
Na de felle kritiek: OH Leuven pijnlijk onderuit in de Champions League

Na de felle kritiek: OH Leuven pijnlijk onderuit in de Champions League

14:00
Veel winst voor Club, Genk en Union, maar ook ... groeiende ongelijkheid: econoom maakt zich zorgen

Veel winst voor Club, Genk en Union, maar ook ... groeiende ongelijkheid: econoom maakt zich zorgen

13:30
4
Nieuwe tegenslag voor Anderlecht: sterkhouder langer out

Nieuwe tegenslag voor Anderlecht: sterkhouder langer out

13:00
Van Bommel trekt duidelijke lijn bij Rode Duivels: "Tielemans vertaalt wel"

Van Bommel trekt duidelijke lijn bij Rode Duivels: "Tielemans vertaalt wel"

12:30
1
Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin”

Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin”

12:00
6
Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

11:15
88
Mbappé zorgt opnieuw voor ophef in Spanje: geblesseerd, maar wel in nachtclub

Mbappé zorgt opnieuw voor ophef in Spanje: geblesseerd, maar wel in nachtclub

11:30
Wat verdient Mark van Bommel bij de Rode Duivels? Het verschil met Ancelotti is hallucinant

Wat verdient Mark van Bommel bij de Rode Duivels? Het verschil met Ancelotti is hallucinant

11:00
1
Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern

Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern

10:30
27
Noa Lang heeft boodschap voor zichzelf: “Lef en schijt tonen”

Noa Lang heeft boodschap voor zichzelf: “Lef en schijt tonen”

10:00
Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit"

Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit"

09:30
2
Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn"

Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn"

09:00
9
Portugal swingt zonder Ronaldo, maar... geest blijft ronddwalen: spelers reageren

Portugal swingt zonder Ronaldo, maar... geest blijft ronddwalen: spelers reageren

08:30
Gespannen sfeertje bij Turkije voor match tegen België: Turkse bondscoach pakt pers aan in Sclessin

Gespannen sfeertje bij Turkije voor match tegen België: Turkse bondscoach pakt pers aan in Sclessin

08:00
De ene zijn dood is... 'Liverpool FC meldt zich nu al voor Jérémy Doku'

De ene zijn dood is... 'Liverpool FC meldt zich nu al voor Jérémy Doku'

07:00
Transitcompetitie? Naakte cijfers bewijzen: bij deze ploegen zelfs geen jaar op post Analyse

Transitcompetitie? Naakte cijfers bewijzen: bij deze ploegen zelfs geen jaar op post

06:00
De Ketelaere bevestigt gesprekken met Europese topclubs én legt uit waarom hij (nog) geen transfer maakte

De Ketelaere bevestigt gesprekken met Europese topclubs én legt uit waarom hij (nog) geen transfer maakte

23:00
Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel'

Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel'

22:30
7
ONTHULD: 'Zinedine Zidane was keuze nummer één van Vincent Mannaert als bondscoach van de Rode Duivels'

ONTHULD: 'Zinedine Zidane was keuze nummer één van Vincent Mannaert als bondscoach van de Rode Duivels'

22:00
Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal

Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal

21:30
13
Romeo Vermant over woelige transferzomer: "Ik ben niet de speler die op tafel zal kloppen"

Romeo Vermant over woelige transferzomer: "Ik ben niet de speler die op tafel zal kloppen"

01/10
Verbruggen, Donnarumma of... Pickford? Bayern München zoekt opvolger voor Manuel Neuer

Verbruggen, Donnarumma of... Pickford? Bayern München zoekt opvolger voor Manuel Neuer

01/10
1
Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen

Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen

01/10
1
'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

01/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over België - Turkije: 1-0 Swakken Swakken over Veel winst voor Club, Genk en Union, maar ook ... groeiende ongelijkheid: econoom maakt zich zorgen EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Uitspraken over vrouwenvoetbal in podcast Ongefilterd zorgen voor stevige rel We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Genk moet steeds meer vrezen: derde club uit Premier League klopt op de deur voor ex-Gentspeler kukeluku kukeluku over 📷 OFFICIEEL Patro Eisden heeft nieuwe coach: opvolger voor Stijn Stijnen bekend pief pief over 📷 De Cat spoelt enorm moeilijke weken in Bundesliga door in … Anderlecht Jos Het Ei Jos Het Ei over Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans Andreas2962 Andreas2962 over Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern petrovic petrovic over Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen LordJozef LordJozef over Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin” Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved