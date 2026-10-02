Deflandre doet boekje open over de fratsen van Rode Duivels tijdens Euro 2000

Euro 2000 blijft voor Eric Deflandre verbonden met één iconisch moment: de verdediger moest tegen Turkije plots het doel in. Maar achter die historische wedstrijd speelde zich binnen de Belgische selectie nog veel meer af, met vedettenstreken, telefoongebruik en een opvallende ontsnappingsoperatie.

Eén beeld achtervolgt Deflandre al 26 jaar

Eric Deflandre is inmiddels 53 en trainer van FC Luik, maar één moment uit zijn carrière blijft onlosmakelijk verbonden met zijn naam. Tijdens Euro 2000 werd België in Brussel door Turkije uitgeschakeld met 0-2. Toen doelman Filip De Wilde rood kreeg, belandde Deflandre onverwacht tussen de palen.

Het beeld van de verdediger in een veel te groot keepersshirt staat nog altijd in het collectieve geheugen van de Belgische voetbalfan. Deflandre kan er intussen om lachen. “Ik was de enige keeper op het EK die geen goal binnen kreeg”, grapt hij in Het Nieuwsblad.

Hij weet dat de bewuste foto telkens opnieuw opduikt wanneer België tegen Turkije speelt. Voor Deflandre duurt de herinnering aan zijn tijdelijke keepersrol nauwelijks tien minuten, maar het beeld kreeg een veel langer leven.

Waseige was allergisch voor vedettenstreken

Het EK van 2000 kende binnen de Belgische selectie echter meer opvallende momenten. Vooral Philippe Léonard kwam vroeg in het toernooi in opspraak.

De verdediger van AS Monaco arriveerde met zijn Ferrari aan het spelershotel. Tijdens het uitladen parkeerde hij kort op een plaats voor mensen met een beperking. Later gebruikte hij in de lobby zonder toestemming de telefoon om contact op te nemen met zijn ploegmaats bij Monaco.





Bondscoach Robert Waseige kon daar volgens Deflandre weinig mee lachen. Léonard werd vervolgens door de trainer genegeerd. “Robert was allergisch voor vedettenstreken”, zegt Deflandre over zijn voormalige bondscoach.

Volgens de verdediger zou Waseige vandaag nog veel sterker reageren op de moderne uitstraling van voetballers. De vergelijking met de huidige Rode Duivels zorgt bij Deflandre vooral voor een glimlach.

Mpenza vond creatieve manier om zijn vriendin te zien

Een andere speler kwam tijdens dat EK met een heel ander soort verhaal in de belangstelling. Emile Mpenza had op dat moment een relatie met Joke Van de Velde, die in 1994 Miss België was geworden.

De relatie was bekend bij de pers, maar Mpenza probeerde ontmoetingen buiten de camera's te houden. Volgens Deflandre slaagde de aanvaller erin om zijn vriendin het hotel binnen te krijgen of tijdens vrije dagen ongezien te vertrekken.

Daarvoor zou hij onder meer gebruik hebben gemaakt van de auto van doelman Geert De Vlieger. Deflandre zag daar weinig reden tot ophef in. “We wisten dat Emile samen was met Miss België, ja. Hij kwam ermee weg”, vertelt hij.