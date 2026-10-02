Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 12 reacties
Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern
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De wedstrijdselectie van de Rode Duivels voor de Nations League-wedstrijd tegen Turkije is bekend. Mark van Bommel kan slechts 23 spelers meenemen naar de wedstrijd en daardoor vallen enkele namen naast de kern. Onder meer Matias Fernandez-Pardo moet vanuit de tribune toekijken.

Jari De Busser, Kyriani Sabbe, Mandela Keita, Diego Moreira en Fernandez-Pardo zijn er vrijdagavond niet bij. Voor Moreira is de reden duidelijk: de flankaanvaller is geschorst na zijn twee gele kaarten in de eerste wedstrijden van de Nations League. De andere vier spelers vallen door de beperking van de wedstrijdselectie naast de kern.

Dat betekent onder meer dat Fernandez-Pardo zijn eerste minuten onder Van Bommel voorlopig niet kan vervolgen. De aanvaller van Newcastle kreeg zowel tegen Italië als Frankrijk speelgelegenheid. Tegen Italië viel hij in de slotfase in, terwijl hij ook tegen Frankrijk nog van de bank kwam. Voor Turkije kiest Van Bommel echter voor andere opties in de aanval.

Fernandez-Pardo moet plaatsmaken voor andere aanvallers

De beslissing is ook een gevolg van de concurrentie voorin. Met Romelu Lukaku, Loïs Openda, Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio, Mika Godts en de andere offensieve opties beschikt Van Bommel over verschillende mogelijkheden.

Lukaku staat bovendien opnieuw nadrukkelijk in beeld voor een basisplaats. De bondscoach gaf donderdag aan dat hij niet uitgesloten is voor de wedstrijd tegen Turkije, nadat de spits tegen Italië amper zeven minuten speelde en tegen Frankrijk helemaal niet in actie kwam. Van Bommel benadrukte tegelijk dat Lukaku door zijn beperkte speelminuten bij Fenerbahçe nog niet optimaal in wedstrijdritme zit.

Ook Roméo Lavia krijgt rust. De middenvelder maakte tegen Frankrijk zijn eerste basisplaats onder Van Bommel en speelde een sterke wedstrijd, maar de bondscoach kondigde aan dat hij hem tegen Turkije niet aan de aftrap zal brengen. Dat past binnen de voorzichtige aanpak rond de Chelsea-middenvelder, die de voorbije seizoenen met blessures kampte.

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Ook Sabbe en De Busser wachten op hun kans

Voor Kyriani Sabbe is het een nieuwe teleurstelling. De rechtsachter werd voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels en wacht nog altijd op zijn debuut. Hij zat eerder al bij de wedstrijdselectie, maar kwam niet in actie. Tegen Turkije kiest Van Bommel opnieuw voor andere opties. Sabbe werd samen met Jari De Busser voor het eerst bij de nationale ploeg gehaald.

Ook De Busser zit niet bij de 23. De doelman van AZ kreeg bij zijn eerste selectie al een plaats in de wedstrijdkern, maar moet nu vanuit de tribune toekijken.

Mandela Keita maakt hetzelfde mee. De middenvelder behoorde tegen Italië en Frankrijk nog tot de mogelijkheden op de bank, maar moet tegen Turkije eveneens plaatsmaken.

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