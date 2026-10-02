Genk moet steeds meer vrezen: derde club uit Premier League klopt op de deur voor ex-Gentspeler

August De Wannemacker zette zijn eerste stappen in de jeugdopleiding van KAA Gent, maar trok in 2022 naar KRC Genk. In Limburg werkte hij zich snel op door de jeugdreeksen en groeide hij uit tot een vaste waarde bij Jong Genk in de Challenger Pro League. Dit seizoen was de 17-jarige middenvelder al goed voor een doelpunt en een assist. En dat heeft interesse gewekt.

We gaven het vorige week al aan: De Wannemaecker heeft zich op de lijst gezet van de grootste clubs. En dat lijkt ook alleen maar een zichzelf versterkend fenomeen te gaan worden de komende weken, maanden en jaren.

Volgens het Engelse medium On the Minute is de opmars van De Wannemacker ook in Engeland niet onopgemerkt gebleven. Manchester United en Newcastle United zouden de jonge Belg de voorbije maanden nauwlettend hebben gescout.

Nottingham Forest klopt ook op de deur bij talent KRC Genk

Ondertussen mag daar een derde ploeg aan worden toegevoegd, want ook Nottingham Forest zou volgens het Engelse medium de speler op de verlanglijst hebben gezet. Daardoor blijft de jonge Belg in de picture lopen.

Dat hoeft ook niet te verbazen, want de jongeling maakt indruk bij de jeugd van Genk én bij de jonge Belgische teams. Hij was al vanaf de U16 een belangrijke speler voor de Rode Duivels en is momenteel kapitein bij de U19.

KRC Genk heeft goud in handen en wil De Wannemacker niet zomaar laten gaan

Een transfer lijkt op korte termijn evenwel niet voor de hand te liggen. KRC Genk verlengde het contract van zijn beloftevolle middenvelder afgelopen december nog tot 2028. De Limburgers hebben dus hun voorzorgen genomen en zien De Wannemacker duidelijk als een speler met toekomst in de eigen A-kern.





De middenvelder kwam al vier keer in actie voor het eerste elftal en traint regelmatig mee met de groep. Genk wil hem stap voor stap verder laten groeien, al weet de club ook hoe snel Engelse topclubs kunnen toeslaan wanneer een Belgisch talent doorbreekt.