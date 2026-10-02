Gespannen sfeertje bij Turkije voor match tegen België: Turkse bondscoach pakt pers aan in Sclessin

Turkije staat met lege handen na twee speeldagen in de Nations League en krijgt met België opnieuw een zware opdracht voorgeschoteld. De druk op bondscoach Vincenzo Montella neemt daardoor toe, maar de Italiaan weigert zijn spelers de schuld te laten dragen. In aanloop naar de clash met de Rode Duivels neemt hij hen nadrukkelijk in bescherming.

Turkije wacht na twee speeldagen nog steeds op zijn eerste punten in de Nations League. Tegen Frankrijk leverde een degelijke prestatie geen resultaat op (0-1-nederlaag), terwijl de Turken nadien zwaar onderuitgingen tegen Italië. Vooral de eerste helft was pijnlijk: 1-4.

De opdracht was nochtans niet eenvoudig, maar in Turkije groeit de kritiek op bondscoach Vincenzo Montella. De Italiaanse trainer en zijn selectie wilden zich al herstellen na een teleurstellend WK, waar Turkije als eerste ploeg werd uitgeschakeld na nederlagen tegen Australië en Paraguay.

Montella neemt spelers in bescherming

Daags voor de confrontatie met België riep Montella in de catacomben van Sclessin op tot rust. Hij gelooft dat zijn ploeg kan reageren tegen de Rode Duivels, maar stoort zich aan de toon van de kritiek in eigen land.

"Ik blijf kalm en werk hard. Wat me wel ergert, is de kritiek op onze spelers. Er worden onterechte zaken over hen gezegd. Als er kritiek moet zijn, laat die dan op mij gericht zijn. Ik neem die verantwoordelijkheid op", klonk het.

Volgens Montella wordt te weinig rekening gehouden met de stappen die Turkije de voorbije jaren heeft gezet. "We hebben ons geplaatst voor het WK en zijn gepromoveerd naar de A-divisie van de Nations League. We hebben niet altijd goed gespeeld, dat klopt. De eerste helft tegen Italië was daar een voorbeeld van."



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Rode Duivels vormen stevige graadmeter

De Turkse bondscoach wijst erop dat zijn ploeg nog moet wennen aan het niveau in de hoogste afdeling van de Nations League. "Dat is geen detail. Van de teams die promoveren, kunnen er maar weinig zich ook handhaven. Statistisch gezien zakken drie van de vier promovendi het jaar nadien opnieuw."

Met België wacht Turkije opnieuw een tegenstander uit de Europese top. Montella beseft dat de Rode Duivels al jaren ervaring hebben op dit niveau. "België speelt al lange tijd in de A-divisie, staat achtste op de FIFA-ranking en bereikte de kwartfinales van het WK. We moeten in de eerste plaats focussen op de kwaliteit van ons spel, niet alleen op het resultaat."