Hoeft het niet meer? Steven Defour spreekt heel duidelijk over zijn toekomst als trainer

Steven Defour heeft zijn trainersambities voorlopig in de koelkast gezet, maar van een definitief afscheid van de trainersbank is geen sprake. De voormalige Rode Duivel geniet momenteel van zijn werk als voetbalanalist, terwijl hij een nieuwe uitdaging als coach niet uitsluit.

Defour voelt zich goed als analist

Steven Defour is nog altijd intensief met voetbal bezig, maar tegenwoordig gebeurt dat vooral vanuit de studio. Als analist schuift hij aan bij de podcast 90 Minutes, Play Sports en RTL Sport. Die rol bevalt hem duidelijk.

In een interview met Primo vertelt Defour dat hij vooral geniet van de vrijheid om over voetbal te praten en zijn visie te delen. “Het is leuk om over voetbal te praten, vooral als je mening geapprecieerd wordt”, klinkt het.

Voor de voormalige middenvelder is het een logische manier om betrokken te blijven bij de sport die jarenlang centraal stond in zijn leven. Hij staat wel niet meer dagelijks op een trainingsveld, maar voetbal blijft een belangrijk onderdeel van zijn professionele leven.

Een trainerscarrière is niet definitief voorbij

Defour kent het trainersvak al uit eigen ervaring. Nadat hij zijn spelersloopbaan noodgedwongen moest beëindigen, ging hij eerst aan de slag als assistent-trainer. Later werd hij hoofdcoach van KV Mechelen.

Een definitief afscheid van die wereld lijkt hij echter niet te willen aankondigen. Wanneer hem wordt gevraagd of hij ooit opnieuw als trainer aan de slag gaat, houdt Defour de deur nadrukkelijk open. “Als zich een leuke kans aandient, waarom niet? Voorlopig is dat echter niet aan de orde”, zegt hij nog.





Geen haast met een nieuwe club

Voor Defour hoeft een terugkeer naar de trainersbank niet koste wat het kost. Hij geeft aan dat hij momenteel helemaal niet op een nieuwe kans zit te wachten. “Ik zit daar ook absoluut niet op te azen”, voegt hij eraan toe.

Dat betekent dat zijn huidige bestaan als analist voorlopig centraal staat. Hij kan vanuit verschillende mediakanalen zijn kijk op voetbal geven en tegelijk voldoende afstand houden van de dagelijkse druk die bij het trainerschap hoort. De deur blijft dus open, maar Defour lijkt duidelijk te willen wachten op een situatie die hem echt aanspreekt.