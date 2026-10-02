Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn"
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De veroordeling van Manchester City voor ernstige financiële overtredingen kan niet alleen gevolgen hebben voor de club zelf. Ook de erfenis van spelers als Kevin De Bruyne dreigt in een ander daglicht te komen. Jamie Carragher maakt zich daar opvallend veel zorgen over.

De voormalige verdediger van Liverpool vindt dat de titels uit de betrokken periode van de erelijst van City moeten verdwijnen, maar benadrukt vooral dat de spelers daar uiteindelijk de dupe van kunnen worden.

Een onafhankelijke commissie oordeelde dat Manchester City tussen 2009/10 en 2017/18 de financiële regels van de Premier League heeft overtreden. De club ontkent de aantijgingen en gaat in beroep. In die periode won City drie Premier League-titels, een FA Cup, drie League Cups en een Community Shield. De Bruyne arriveerde in 2015 en maakte dus een aanzienlijk deel van die periode mee.

“De Bruyne is een van de beste spelers die ik ooit zag”

Carragher vindt dat de titels uit de betrokken periode geschrapt moeten worden. “Ik vind echt dat de titels en trofeeën die Manchester City in die periode heeft gewonnen van hun lijst moeten worden gehaald”, stelde hij. Of die prijzen vervolgens aan de nummers twee moeten worden gegeven, is volgens hem een andere discussie.

Vooral het effect op de spelers raakt hem. “Ik voel mee met de spelers van Manchester City”, aldus Carragher. “Ze zullen bijna het gevoel hebben dat een groot deel van hun carrière een asterisk krijgt, of dat mensen het een schijnvertoning gaan noemen.”

Daarbij noemt hij expliciet De Bruyne. “Ik denk aan Kevin De Bruyne, een van de beste spelers die ik ooit heb gezien. Hij had voor elke ploeg ter wereld kunnen spelen en zou nog altijd een van de beste spelers zijn geweest. Hij was fantastisch.”

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Maar volgens Carragher koos de Rode Duivel bewust voor Manchester City. “Hij koos ervoor om zijn club Manchester City te maken. Een van de redenen kan zijn geweest dat zijn loon misschien hoger lag door de situatie rond Manchester City en de beschuldigingen.”

Dat maakt hem volgens Carragher net een mogelijke collateral damage van de zaak. “Als hij aan het einde van zijn carrière terugkijkt op zijn tien jaar bij Manchester City en de hele wereld kijkt naar die periode als een schijnvertoning, dan zou ik woedend zijn. Absoluut woedend dat mensen over de hele wereld mijn carrière zo bekijken door wat er boven mijn hoofd is gebeurd.”

“Het gaat niet om medailles, maar om gevoelens”

Carragher maakt bovendien een onderscheid tussen de officiële prijzen en wat spelers werkelijk meenemen uit hun carrière. “Ik heb het geluk gehad enkele medailles te winnen. Jaren later kijk ik daar nooit naar. Mijn gedachten gaan terug naar een moment, naar een gevoel in mijn maag. Ik herinner me de scheidsrechter die affloot na een grote wedstrijd.”

Volgens hem kunnen die momenten niet worden teruggegeven aan clubs en spelers die mogelijk naast een titel grepen. “Die spelers zullen dat gevoel nooit hebben. Dat is hen afgenomen door Manchester City.”

En dus: “Het gaat niet om medailles, het gaat om gevoelens. En dat is wat Manchester City heeft afgenomen.”

Carragher spaart ook de clubleiding niet. “City is een geweldige club en zal dat nog honderden jaren zijn. Maar ik zie niet hoe de eigenaars na wat er is gebeurd nog kunnen doorgaan in het Engelse voetbal.” Volgens hem heeft de club bovendien zelf jarenlang volgehouden dat er “irrefutable evidence” was dat City zou vrijpleiten. “Wel, waar is die? Breng ze naar buiten.”

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