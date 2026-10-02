Italiaanse interesse in jongeling OH Leuven - en ook een nationale ploeg klopt aan

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Italiaanse interesse in jongeling OH Leuven - en ook een nationale ploeg klopt aan
Foto: © Walfoot.be
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Hebt u al gehoord van Noam Ferro? Indien niet, dan zou dat de volgende jaren wel eens kunnen veranderen. Noam Ferro is al van jongs af aan actief bij Oud-Heverlee Leuven en hij maakt de laatste jaren veel indruk. De Serie A én de Marokkaanse voetbalbond klopt aan voor de jongeling.

Noam Ferro is al van jongs af aan actief bij Oud-Heverlee Leuven. De 17-jarige speler komt dit seizoen uit voor de U18 in Elite 1, waar OHL na drie speeldagen zesde staat. De Leuvenaars wonnen van Westerlo, speelden gelijk tegen Zulte Waregem en verloren van Antwerp.

Ferro werd opgeleid als verdediger, maar speelt tegenwoordig als linkerwingback in een systeem met vijf verdedigers. De rechtsvoetige Leuvenaar draagt sinds de start van het seizoen ook de aanvoerdersband bij de U18 en kende een sterke start van de campagne.

Marokko informeerde naar Noam Ferro

Door zijn dubbele nationaliteit kan Ferro nog kiezen tussen België en Marokko op interlandvlak. De Marokkaanse voetbalbond zou zich alvast hebben geïnformeerd naar de jonge speler van OHL, die als rechtsvoetige linkerflankspeler ook geregeld naar binnen kan komen.

Voor Ferro is het een periode waarin meerdere belangrijke dossiers samenkomen. Hij maakte vorig seizoen al deel uit van de U18-kern en speelde toen een vijftiental wedstrijden. Dit jaar krijgt hij een prominentere rol als kapitein, terwijl ook een eerste stap richting het profvoetbal stilaan dichterbij lijkt te komen.

Clubs uit de Serie A volgen zijn ontwikkeling

Niet alleen Marokko houdt de ontwikkeling van Ferro in de gaten. Volgens onze informatie wordt de jonge OHL-speler ook gevolgd door verschillende clubs uit de Italiaanse Serie A. En zo zou de jongeling ook een mooie transfer kunnen maken.

Van concrete transfergesprekken is voorlopig geen sprake, maar een vervolg van zijn opleiding bij een club in Italië behoort tot de mogelijkheden. De komende weken en maanden zullen moeten uitwijzen welke richting Ferro uitgaat. Veel zal afhangen van zijn verdere prestaties bij de Leuvense U18, waar hij dit seizoen een vaste waarde en aanvoerder is.

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