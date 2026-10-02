Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin”
Foto: © photonews
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Jürgen Klopp heeft zich bijzonder scherp uitgesproken over de racistische kritiek die de voorbije dagen op zijn Duitse nationale ploeg werd geuit. Op sociale media werd na de verrassende nederlaag tegen Griekenland opnieuw de vraag gesteld of de Mannschaft wel ‘wit genoeg’ is. De bondscoach wilde daar weinig woorden aan vuilmaken, maar maakte wel duidelijk wat hij van die discussie vindt.

“Er is absoluut geen reden om aandacht te besteden aan deze mensen. Jullie krijgen mijn gedachten hierover niet. Ik heb in het dagelijkse leven weinig tijd voor idioterie en op sociale media nog minder”, reageerde Klopp op zijn persconferentie voor het Nations League-duel met Servië.

AfD-politicus wakkert discussie opnieuw aan

De discussie laaide op na de 0-1-nederlaag tegen Griekenland. Kay Gottschalk, een van de leiders van de rechtse Alternative für Deutschland (AfD), plaatste beelden naast elkaar van de Duitse wereldkampioen van 1990 en de ploeg die Klopp tegen Griekenland het veld instuurde. Bij die laatste selectie waren verschillende spelers met een migratieachtergrond betrokken.

Gottschalk koppelde daar een boodschap aan over karakter, deugden en teamgeest als culturele waarden die volgens hem door gedeelde historische ervaringen worden gevormd. Het is niet de eerste keer dat vanuit de AfD kritiek komt op de samenstelling of uitstraling van de Duitse nationale ploeg.

Ook in het verleden werd de Mannschaft door AfD-politici gebruikt in discussies over Duitse identiteit. Klopp heeft zich sinds zijn aanstelling in juli net nadrukkelijk uitgesproken voor een andere benadering. Hij zei eerder dat hij de Duitse vlag en nationale trots wil ‘terugnemen’ van mensen die daar volgens hem een exclusieve betekenis aan geven.

Klopp wijst naar voorbeeld van de kleedkamer

De Duitse bondscoach benadrukte dat de discussie volledig voorbijgaat aan wat hij in zijn selectie ziet. Volgens Klopp is de sfeer binnen de groep uitstekend en vormt de diversiteit van zijn spelers geen enkel probleem.

“De groep die we hier samen hebben, kan niet beter zijn in hoe ze met elkaar samenleven”, stelde hij. Klopp ziet de voetbalwereld zelfs als voorbeeld voor de rest van de samenleving. “De wereld zou een voorbeeld kunnen nemen aan een sportkleedkamer. Daar wordt iedereen gerespecteerd op basis van de juiste feiten en niet vanwege verkeerde meningen in diskrediet gebracht.”

Sportief kreeg Klopp ondertussen ook een opsteker. Duitsland versloeg Servië donderdag met 2-0 dankzij doelpunten van Tom Bischof en Florian Wirtz. Het was de eerste overwinning van Klopp als bondscoach, nadat hij tegen Nederland 1-1 had gespeeld en verrassend met 0-1 verloor van Griekenland.

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