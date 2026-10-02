Live. Transfernieuws 2/10
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De ene zijn dood is... 'Liverpool FC meldt zich nu al voor Jérémy Doku'
Manchester City zit in héél lastig vaarwater. De Engelse grootmacht riskeert héél zware straffen. En daar hopen sommige clubs van te profiteren. Een andere Engelse topclub trekt zelfs al aan de mouw van Jérémy Doku. (Lees meer)
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