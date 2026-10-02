Live. Transfernieuws 2/10: Belg wil Bordeaux terug naar de top helpen

Redactie
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Live. Transfernieuws 2/10: Belg wil Bordeaux terug naar de top helpen
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

'Belg gaat aan de slag bij Bordeaux'

De Girondins de Bordeaux, zesvoudig Frans kampioen en UEFA Cup-finalist in 1996, proberen na een zware val opnieuw recht te krabbelen. De club, waar onder anderen Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry, Marc Wilmots en Raymond Goethals een verleden hebben, begint mogelijk opnieuw in de Regionaal 1: het zesde niveau in Frankrijk.

De financiële puinhoop uit de periode-Gérard Lopez duwde Bordeaux eerst naar de vierde afdeling. Enkele maanden geleden verdween de club zelfs uit de nationale competities. De Luxemburgse zakenman liet ook bij Excel Mouscron geen fraaie herinneringen na.

Nieuwe eigenaar neemt schuldenlast over

Deze week kwam er wel een opening voor Bordeaux. Park Bench, dat eveneens belangen heeft bij het Spaanse Córdoba en het Schotse Dunfermline Athletic, nam de club voor het symbolische bedrag van één euro over.

De nieuwe eigenaar engageert zich om de schulden van de Girondins op zich te nemen. Daardoor kan Bordeaux in principe een licentie krijgen voor Regionaal 1. De sportieve heropbouw moet wel haastig gebeuren, want de club heeft dringend een nieuwe kern nodig en speurt vooral de markt van transfervrije spelers af.

Guillaume geeft zijn akkoord

Volgens L'Équipe-journalist Clément Carpentier heeft Baptiste Guillaume al groen licht gegeven voor een overstap naar Bordeaux. Ook verdediger Namaroko Diallo zou zich bij de Girondins aansluiten.

Guillaume is sinds het aflopen van zijn contract bij Le Mans beschikbaar. Bij die Franse club kwam de 31-jarige aanvaller amper aan spelen toe: hij startte één keer en viel vijf keer in in de Ligue 2.

⚽️L'attaquant Baptiste Guillaume et le défenseur Namaroko Diallo vont rejoindre les @girondins. Ils ont donné leur accord. Nadjib Cissé devrait poursuivre l'aventure. Shamal et Trichard se questionnent... Pas évident de retrouver un (bon) contrat aujourd'hui. pic.twitter.com/jdfDFd70jz

— Clement Carpentier (@clementcarpet) October 1, 2026

Ervaring uit de Franse topcompetities

De Brusselaar werd opgeleid bij Bergen, maar trok al op zijn dertiende naar RC Lens. Daarna versierde hij een transfer naar Lille, dat vier miljoen euro voor hem betaalde. In 2017 volgde een definitieve overstap naar Angers.

Voor Bordeaux zou Guillaume een pak ervaring meebrengen. De voormalige Belgische jeugdinternational, goed voor vier wedstrijden bij de U21, speelde 77 matchen in de Ligue 1. In de Ligue 2 maakte hij 44 doelpunten. Die bagage kan de gevallen grootmacht helpen bij een bijzonder lage, maar ambitieuze herstart.

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Aernout Van Lindt

Keita kon ook voor ander land kiezen

Mandela Keita heeft tot dusver amper drie minuten op de teller staan bij de Rode Duivels, maar zijn keuze voor België heeft hij nooit in vraag gesteld. De middenvelder van Parma kwam in oktober 2023 onder Domenico Tedesco in actie tijdens de 2-3-zege in Oostenrijk.

België had toen dankzij een dubbele treffer van Dodi Lukebakio en een doelpunt van Romelu Lukaku een comfortabele bonus opgebouwd, maar Oostenrijk knokte zich terug in de wedstrijd. Keita viel in nadat Amadou Onana rood had gekregen en hielp voor de defensie met Wout Faes en Jan Vertonghen de voorsprong over de streep te trekken.

Guinee zag zijn kans

Een vervolg bij de nationale ploeg bleef vervolgens lange tijd uit. Rudi Garcia nam Keita zelfs nooit op in zijn selectie. Intussen kreeg de voormalige smaakmaker van OH Leuven en Antwerp wel opnieuw een oproep van Mark van Bommel.

In die periode meldde ook Guinee zich bij de 24-jarige Belg met Guineese roots. Ondanks zijn korte invalbeurt voor België had Keita nog kunnen veranderen van sportieve nationaliteit, zoals Jorthy Mokio dat voor Congo kon doen. Hij zou dan wel, net als Mokio, tot 2028 moeten wachten om officiële wedstrijden voor de Leopards te spelen.

"Veranderen kwam nooit in mij op"

Keita bevestigt dat de Guineese voetbalbond contact opnam. "Ik heb nooit contact gehad met Rudi Garcia en de Guineese voetbalbond rook zijn kans. Ik heb een dubbele nationaliteit en zij hebben mij gecontacteerd", vertelde hij.

Toch stond een overstap voor de voormalige kapitein van de Belgische U21 nooit op de agenda. "Mijn focus lag altijd bij de Rode Duivels. Het idee om te veranderen is nooit bij mij opgekomen." Keita is in België geboren en opgegroeid en kiest dus resoluut voor het land waarvoor hij al zijn eerste interland speelde.

Na tweeënhalf jaar afwezigheid maakt hij opnieuw deel uit van de selectie. Mark van Bommel gunde hem voorlopig nog geen speelminuten. Mogelijk verandert dat in de komende duels tegen Turkije en Frankrijk.

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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