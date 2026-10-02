Marco Kana beleeft opvallende ontmoeting tijdens interlandbreak

Marco Kana gebruikte zijn vrije dagen niet alleen voor een trip naar Parijs. De middenvelder van RSC Anderlecht maakte er ook een bijzonder moment mee: hij woonde in het Stade de France een bijeenkomst met paus Leo XIV en 80.000 jongeren bij.

Van Parijs naar een uitzonderlijke ontmoeting

Marco Kana koos tijdens zijn vrije dagen in de interlandbreak voor Parijs en kreeg daar een ervaring die hij duidelijk niet snel zal vergeten. De Anderlecht-middenvelder was aanwezig tijdens de ontmoeting van paus Leo XIV met jongeren in het Stade de France.

“Ik ben het gewend om in grote stadions te spelen, maar deze bijeenkomst met 80.000 jongeren maakte een enorme indruk op mij”, vertelde Kana aan Het Laatste Nieuws.

De vergelijking met zijn voetbalcarrière ligt voor de hand. Als profvoetballer kent Kana de sfeer van grote stadions, het publiek en de spanning rond een wedstrijd. Deze keer bevond hij zich echter niet op het veld en draaide alles om een heel ander soort bijeenkomst.

Paus Leo XIV voor 80.000 jongeren

De ontmoeting vond plaats op vrijdag 25 september tijdens het bezoek van paus Leo XIV aan Frankrijk. Volgens Vatican News waren ongeveer 80.000 jongeren tussen 17 en 35 jaar aanwezig in het Stade de France. De bijeenkomst vormde een van de belangrijke momenten van de Franse reis van de paus.

De avond combineerde muziek, getuigenissen, gebed en toespraken. De paus luisterde naar vragen van jongeren en sprak hen vervolgens toe. Ook was er een moment van verering rond de Heilige Tuniek van Argenteuil.





De omvang van de bijeenkomst maakte de ervaring voor Kana bijzonder. Het Stade de France is normaal het decor voor grote sportwedstrijden, maar kreeg die avond een volledig andere functie.

“Ik voelde me plots heel klein”

Voor Kana was vooral het contrast met voetbal opvallend. Op een voetbalveld voelt hij zich naar eigen zeggen comfortabel, ook wanneer tienduizenden mensen toekijken. Tussen het publiek kreeg hij echter een heel ander gevoel.

“Ik heb een tijdloos moment beleefd. Dat Stade de France, tussen lofzangen en momenten van stilte door, was ongelooflijk”, zei de Anderlecht-speler. Die combinatie van massale aanwezigheid en stilte maakte indruk op hem. De bijeenkomst had daardoor een andere dynamiek dan een voetbalwedstrijd, ondanks de gelijkaardige setting van een gigantisch stadion.

“Normaal gesproken voel ik me op mijn gemak als ik voetbal, zelfs in een groot stadion. Maar daar, op de tribunes, voelde ik me plots heel klein”, voegde Kana eraan toe.

Bijzonder hoofdstuk tijdens Franse pausreis

De bijeenkomst maakte deel uit van het bezoek van Leo XIV aan Frankrijk van 25 tot en met 28 september. Naast Parijs stonden ook Lourdes en Metz op het programma. In Parijs stonden onder meer ontmoetingen met jongeren en religieuze momenten centraal.

De Anderlecht-middenvelder kreeg de kans om een uitzonderlijke bijeenkomst van dichtbij mee te maken. Zijn verhaal toont vooral hoe bijzonder de ervaring voor hem was: niet als voetballer op het veld, maar als toeschouwer tussen tienduizenden jongeren. Een stadion dat hij normaal associeert met voetbal, kreeg voor één avond een compleet andere betekenis.