Mats Rits spreekt klare taal over bekermatch met Beerschot tegen Anderlecht

Mats Rits staat voor een bijzondere afspraak. De middenvelder trok na een moeilijk seizoen bij Anderlecht naar Beerschot en treft met zijn nieuwe club meteen zijn ex-ploeg in de Croky Cup.

Van moeilijke maanden bij Anderlecht naar Beerschot

Het seizoen 2025-2026 verliep voor Mats Rits niet zoals gehoopt bij Anderlecht. De 33-jarige middenvelder kende er een periode van vier à vijf moeilijke maanden. In de laatste drie maanden keerde hij wel opnieuw terug naar de kern en kreeg hij af en toe speelminuten.

Tijdens de zomermercato koos Rits voor een nieuwe uitdaging bij Beerschot. Daar probeert hij opnieuw helemaal op niveau te komen. Tijdens zijn periode met minder speeltijd bij Anderlecht bleef hij fysiek aan de slag, waardoor hij snel minuten kon maken voor zijn nieuwe club.

Rits maakt meteen negentig minuten

Rits heeft inmiddels zijn eerste twee volledige wedstrijden voor Beerschot achter de rug. Zowel tegen Sporting Hasselt als tegen Crossing Schaarbeek stond hij de volle negentig minuten op het veld.

“Die twee volledige matchen zijn fijn verlopen”, vertelde Rits aan Het Laatste Nieuws. De middenvelder benadrukt wel dat er nog ruimte voor verbetering is. Toch is het belangrijk dat hij de wedstrijden fysiek goed verteerde.

In de Croky Cup kreeg Beerschot het niet cadeau. Na een vroege 0-2 voorsprong liet de ploeg Crossing Schaarbeek terugkomen tot 2-2. Uiteindelijk werd het nog 3-5.





Geen revanche tegen zijn ex-club

De loting maakte vervolgens duidelijk dat Rits op 18 oktober tegenover zijn ex-ploeg Anderlecht staat. De Brusselaars trekken dan naar het Kiel voor de zestiende finales van de Croky Cup.

Van revanche wil Rits niets weten. “Ik ben geen fan van revanchegevoelens”, klinkt het. Toch beseft hij dat de wedstrijd speciaal wordt. Bij Anderlecht kent hij nog heel wat mensen en bovendien krijgt hij Colin Coosemans tegenover zich, een van zijn beste vrienden.

Alles kan tegen Anderlecht

Rits kijkt vooral uit naar de sfeer op het Kiel. Beerschot krijgt volgens hem een topploeg over de vloer, maar voelt tegelijk minder druk. “We treffen een topploeg en de sfeer zal geweldig zijn. Deze keer hebben wij niets te verliezen. Zij zijn favoriet, maar alles kan”, aldus Rits.

Voor de ervaren middenvelder wordt het dus een opvallende terugkeer naar een club waar hij vorig seizoen een moeilijke periode beleefde. Nu krijgt hij met Beerschot de kans om Anderlecht uit de Croky Cup te knikkeren.