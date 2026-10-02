Mbappé zorgt opnieuw voor ophef in Spanje: geblesseerd, maar wel in nachtclub

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Mbappé zorgt opnieuw voor ophef in Spanje: geblesseerd, maar wel in nachtclub
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Kylian Mbappé zorgt opnieuw voor de nodige beroering in Spanje. De ster van Real Madrid werd in de nacht van woensdag op donderdag gespot in een Parijse nachtclub, terwijl hij momenteel herstelt van een knieblessure. Een deel van de Spaanse media en supporters plaatst daar vraagtekens bij, al klinkt vanuit Madrid een belangrijke nuance.

Mbappé liep zijn blessure vorige week op tijdens de Nations League-wedstrijd van Frankrijk tegen Turkije. Hij maakte het enige doelpunt, maar moest kort daarna naar de kant. Onderzoek door Real Madrid wees vervolgens op een overrekking van het achterste kapsel van de linkerknie. De club gaf aanvankelijk geen concrete hersteltermijn.

De Fransman werd daardoor teruggetrokken uit de Franse selectie en keerde terug naar Madrid voor verdere opvolging. Volgens de Franse pers zou de afwezigheid ongeveer tien tot twaalf dagen kunnen bedragen. Een operatie bleek niet nodig.

Nachtclub zorgt voor discussie

Dat Mbappé vervolgens in Parijs werd gezien met zijn partner Ester Expósito, zorgt in Spanje voor kritiek. Sommige supporters vinden het opmerkelijk dat de aanvaller tijdens zijn herstel een nachtje uitgaat. Het is bovendien niet de eerste keer dat zijn privéleven tijdens een blessure voor discussie zorgt: ook in mei kreeg hij kritiek nadat hij tijdens een eerdere blessure in Sardinië verbleef.

Toch ligt de situatie volgens de berichtgeving genuanceerder dan op het eerste gezicht lijkt. Real Madrid heeft geen probleem met zijn verblijf in Parijs. Volgens Spaanse media is de club op de hoogte van de situatie en werd de periode van rust afgestemd met trainer José Mourinho en de medische staf.

De aard van de knieblessure speelt daarbij een belangrijke rol. Volgens de informatie vanuit Madrid hoeft Mbappé momenteel niet noodzakelijk op het trainingscomplex aanwezig te zijn en zijn bepaalde behandelingen of trainingen voorlopig zelfs niet aangewezen. Het uitstapje betekent dus niet automatisch dat hij zijn herstel naast zich neerlegt.

Clásico als belangrijk doel

Bij Real Madrid wordt vooral vooruitgekeken naar de komende weken. Mbappé zou mogelijk de competitiewedstrijd tegen Villarreal op 10 oktober missen, zelfs als hij tegen dan medisch weer beschikbaar zou zijn. Mourinho wil naar verluidt geen risico nemen met zijn steraanvaller.

Het grote doel is duidelijk: Mbappé volledig fit krijgen voor de Clásico tegen Barcelona op 25 oktober. In de tussentijd wacht Real Madrid bovendien een druk programma met onder meer Champions League-duels tegen AS Roma en RB Leipzig.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Real Madrid
Frankrijk
Kylian Mbappe Lottin

Meer nieuws

Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin”

Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin”

12:00
Wat verdient Mark van Bommel bij de Rode Duivels? Het verschil met Ancelotti is hallucinant

Wat verdient Mark van Bommel bij de Rode Duivels? Het verschil met Ancelotti is hallucinant

11:00
Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern

Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern

10:30
12
Noa Lang heeft boodschap voor zichzelf: “Lef en schijt tonen”

Noa Lang heeft boodschap voor zichzelf: “Lef en schijt tonen”

10:00
Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit"

Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit"

09:30
1
Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn"

Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn"

09:00
6
Portugal swingt zonder Ronaldo, maar... geest blijft ronddwalen: spelers reageren

Portugal swingt zonder Ronaldo, maar... geest blijft ronddwalen: spelers reageren

08:30
Gespannen sfeertje bij Turkije voor match tegen België: Turkse bondscoach pakt pers aan in Sclessin

Gespannen sfeertje bij Turkije voor match tegen België: Turkse bondscoach pakt pers aan in Sclessin

08:00
De ene zijn dood is... 'Liverpool FC meldt zich nu al voor Jérémy Doku'

De ene zijn dood is... 'Liverpool FC meldt zich nu al voor Jérémy Doku'

07:00
ONTHULD: 'Zinedine Zidane was keuze nummer één van Vincent Mannaert als bondscoach van de Rode Duivels'

ONTHULD: 'Zinedine Zidane was keuze nummer één van Vincent Mannaert als bondscoach van de Rode Duivels'

22:00
Transitcompetitie? Naakte cijfers bewijzen: bij deze ploegen zelfs geen jaar op post Analyse

Transitcompetitie? Naakte cijfers bewijzen: bij deze ploegen zelfs geen jaar op post

06:00
De Ketelaere bevestigt gesprekken met Europese topclubs én legt uit waarom hij (nog) geen transfer maakte

De Ketelaere bevestigt gesprekken met Europese topclubs én legt uit waarom hij (nog) geen transfer maakte

23:00
Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel'

Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel'

22:30
5
Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal

Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal

21:30
13
Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

20:40
55
Romeo Vermant over woelige transferzomer: "Ik ben niet de speler die op tafel zal kloppen"

Romeo Vermant over woelige transferzomer: "Ik ben niet de speler die op tafel zal kloppen"

21:00
Haaland naar Real, Barça of Bayern? De strijd om de Noor barst los

Haaland naar Real, Barça of Bayern? De strijd om de Noor barst los

19:20
Verbruggen, Donnarumma of... Pickford? Bayern München zoekt opvolger voor Manuel Neuer

Verbruggen, Donnarumma of... Pickford? Bayern München zoekt opvolger voor Manuel Neuer

20:20
1
'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

19:40
Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen

Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen

20:00
Supporters KV Diksmuide Oostende zijn het beu en komen met stevig statement

Supporters KV Diksmuide Oostende zijn het beu en komen met stevig statement

19:00
De cijfers zijn duidelijk: deze ploegen moeten vrezen voor degradatie

De cijfers zijn duidelijk: deze ploegen moeten vrezen voor degradatie

18:30
1
Rode Duivels voelen druk voor Turkije en Van Bommel draait er niet omheen

Rode Duivels voelen druk voor Turkije en Van Bommel draait er niet omheen

17:30
Langverwachte doorbraak voor SK Beveren na administratief gedoe

Langverwachte doorbraak voor SK Beveren na administratief gedoe

18:00
Mark Van Bommel verklapt al eerste wijziging in basiself Rode Duivels

Mark Van Bommel verklapt al eerste wijziging in basiself Rode Duivels

16:00
Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles

Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles

16:30
3
Van Bommel spreekt eerlijk over situatie rond Lukaku bij Rode Duivels

Van Bommel spreekt eerlijk over situatie rond Lukaku bij Rode Duivels

15:00
OFFICIEEL: Ex-smaakmaker Club Brugge heeft nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Ex-smaakmaker Club Brugge heeft nieuwe uitdaging beet

15:30
Goed nieuws voor Rode Duivels met oog op clash tegen Turkije

Goed nieuws voor Rode Duivels met oog op clash tegen Turkije

14:30
Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt Analyse

Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt

15:15
2
Meer uitleg bij opvallende functiewissel Stijn Stijnen bij Patro

Meer uitleg bij opvallende functiewissel Stijn Stijnen bij Patro

14:00
Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel

Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel

13:00
7
Anderlecht-deal op Grote Markt zorgt plots voor politieke heisa

Anderlecht-deal op Grote Markt zorgt plots voor politieke heisa

13:30
DONE DEAL: Standard haalt stevig uit met jeugdproduct RSC Anderlecht

DONE DEAL: Standard haalt stevig uit met jeugdproduct RSC Anderlecht

12:30
🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije Analyse

🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije

01/10
LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels in uitverkocht Sclessin tegen Turkije

LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels in uitverkocht Sclessin tegen Turkije

01/10
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 3
Denemarken Denemarken 2-4 Portugal Portugal
Griekenland Griekenland 2-2 Nederland Nederland
Wales Wales 2-1 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 2-0 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 20:45 Italië Italië
België België 20:45 Turkije Turkije
Kroatië Kroatië 03/10 Engeland Engeland
Spanje Spanje 03/10 Tsjechië Tsjechië

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over Uitspraken over vrouwenvoetbal in podcast Ongefilterd zorgen voor stevige rel BarkieBoss BarkieBoss over Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern BarkieBoss BarkieBoss over Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn" Andreas2962 Andreas2962 over "Interne aardbeving" bij Portugal: Ronaldo en bondscoach moeten crisis bezweren Eldonte Eldonte over Zinedine Zidane leeft mee met Belgisch voetbalicoon: "Jammer voor hem" TatstOn TatstOn over Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel' Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél TatstOn TatstOn over Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen Green kill Green kill over Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit" pief pief over 'Manchester City naar vierde klasse?' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved