Mbappé zorgt opnieuw voor ophef in Spanje: geblesseerd, maar wel in nachtclub

Kylian Mbappé zorgt opnieuw voor de nodige beroering in Spanje. De ster van Real Madrid werd in de nacht van woensdag op donderdag gespot in een Parijse nachtclub, terwijl hij momenteel herstelt van een knieblessure. Een deel van de Spaanse media en supporters plaatst daar vraagtekens bij, al klinkt vanuit Madrid een belangrijke nuance.

Mbappé liep zijn blessure vorige week op tijdens de Nations League-wedstrijd van Frankrijk tegen Turkije. Hij maakte het enige doelpunt, maar moest kort daarna naar de kant. Onderzoek door Real Madrid wees vervolgens op een overrekking van het achterste kapsel van de linkerknie. De club gaf aanvankelijk geen concrete hersteltermijn.

De Fransman werd daardoor teruggetrokken uit de Franse selectie en keerde terug naar Madrid voor verdere opvolging. Volgens de Franse pers zou de afwezigheid ongeveer tien tot twaalf dagen kunnen bedragen. Een operatie bleek niet nodig.

Nachtclub zorgt voor discussie

Dat Mbappé vervolgens in Parijs werd gezien met zijn partner Ester Expósito, zorgt in Spanje voor kritiek. Sommige supporters vinden het opmerkelijk dat de aanvaller tijdens zijn herstel een nachtje uitgaat. Het is bovendien niet de eerste keer dat zijn privéleven tijdens een blessure voor discussie zorgt: ook in mei kreeg hij kritiek nadat hij tijdens een eerdere blessure in Sardinië verbleef.

Toch ligt de situatie volgens de berichtgeving genuanceerder dan op het eerste gezicht lijkt. Real Madrid heeft geen probleem met zijn verblijf in Parijs. Volgens Spaanse media is de club op de hoogte van de situatie en werd de periode van rust afgestemd met trainer José Mourinho en de medische staf.

De aard van de knieblessure speelt daarbij een belangrijke rol. Volgens de informatie vanuit Madrid hoeft Mbappé momenteel niet noodzakelijk op het trainingscomplex aanwezig te zijn en zijn bepaalde behandelingen of trainingen voorlopig zelfs niet aangewezen. Het uitstapje betekent dus niet automatisch dat hij zijn herstel naast zich neerlegt.





Clásico als belangrijk doel

Bij Real Madrid wordt vooral vooruitgekeken naar de komende weken. Mbappé zou mogelijk de competitiewedstrijd tegen Villarreal op 10 oktober missen, zelfs als hij tegen dan medisch weer beschikbaar zou zijn. Mourinho wil naar verluidt geen risico nemen met zijn steraanvaller.

Het grote doel is duidelijk: Mbappé volledig fit krijgen voor de Clásico tegen Barcelona op 25 oktober. In de tussentijd wacht Real Madrid bovendien een druk programma met onder meer Champions League-duels tegen AS Roma en RB Leipzig.