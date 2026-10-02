Nieuwe tegenslag voor Anderlecht: sterkhouder langer out

Anderlecht zal nog wat langer zonder Giulian Biancone moeten doen. De Fransman liep op bezoek bij KV Mechelen een dijblessure op en mist ook de eerstvolgende afspraken van paars-wit. En zo blijft Vitor Bruno aangewezen tot puzzelen.

Giulian Biancone viel in de wedstrijd tegen KV Mechelen na iets meer dan een halfuur uit met een blessure aan de dij. Anderlecht hoopte de Franse verdediger na de interlandbreak opnieuw te kunnen inzetten, maar dat scenario blijkt te optimistisch.

Biancone kampt met een letsel aan de hamstring en zal niet beschikbaar zijn voor de eerste wedstrijden na de onderbreking. De Fransman ontbrak ook op de openbare training in aanloop naar de fandag van Anderlecht.

Biancone zal ook de volgende wedstrijden moeten missen met RSC Anderlecht

Volgens Het Laatste Nieuws mist de voormalige verdediger van Cercle Brugge minstens de duels met... Cercle Brugge én Dinamo Zagreb in de Europa League. Nadien volgt een nieuwe evaluatie van zijn situatie. De voorbije drie weken moesten normaal gezien helpen om de ziekenboeg bij paars-wit verder leeg te laten lopen. Ilay Camara trainde intussen opnieuw mee, maar voor Biancone duurt het herstel dus langer.

Andrew Omobamidele nam de plaats van Biancone al in tijdens het duel in de AFAS-stadion. De Ier was enkele dagen voordien overgekomen van Strasbourg en startte vervolgens ook tegen Zulte Waregem en Lyon, met wisselend succes.

Omobamidele blijft de logische vervanger

De Ierse international kreeg tijdens deze break nauwelijks rust en bleef in Neerpede om zich verder in te werken bij zijn nieuwe ploegmaats en de aanpak van coach Vitor Bruno. Aan wedstrijdritme ontbreekt het hem alvast niet: bij zijn laatste wedstrijd voor Strasbourg tegen Lens droeg Omobamidele zelfs de aanvoerdersband, vlak voor zijn verrassende transfer.





De afwezigheid van Biancone blijft wel een tegenvaller voor Anderlecht. De Fransman brengt ervaring en leiderschap in de centrale verdediging, kwaliteiten die in een drukke periode van waarde kunnen zijn. In het centrum van de defensie is Lucas Hey wel opnieuw inzetbaar. De Deen zal de technische staf echter nog moeten overtuigen dat hij klaar is om opnieuw een prominente rol op te nemen.