Noa Lang heeft boodschap voor zichzelf: “Lef en schijt tonen”

Noa Lang heeft na het gelijkspel van Nederland tegen Griekenland opvallend kritisch teruggeblikt op zijn eigen ontwikkeling. De aanvaller viel na de rust in en zorgde meteen voor meer dreiging, maar beseft dat hij de voorbije periode te weinig aan spelen is toegekomen.

Lang kende vorig seizoen een moeilijk jaar. Bij Napoli kwam hij onvoldoende aan de bak en ook tijdens zijn uitleenbeurt aan Galatasaray verzamelde hij weinig speelminuten. Inmiddels is de Nederlander opnieuw actief in Napels, maar ook daar kreeg hij voorlopig nog geen vaste basisplaats.

Die beperkte speeltijd heeft volgens Lang gevolgen gehad. “Ik heb te weinig interlands gespeeld, maar ik hoop dat ik nu de weg omhoog weer heb ingeslagen. Ik moet ook kritisch zijn, want ik heb een jaar stilgestaan in mijn ontwikkeling. Ik ben de eerste om dat toe te geven", zei hij bij ESPN.

Ook bij het Nederlands elftal bleef zijn rol beperkt. Lang maakte deel uit van de WK-selectie, maar kreeg op het eindtoernooi amper zeven minuten. Tegen Griekenland mocht hij bij de rust wel opdraven en bracht hij met zijn acties meteen meer creativiteit.

Lang wil opnieuw zichzelf worden

Een doelpunt of assist leverde zijn invalbeurt niet op, maar Lang zorgde wel geregeld voor problemen bij de Griekse verdediging. De aanvaller wil die lijn doortrekken en opnieuw de speler worden die met zijn individuele kwaliteiten wedstrijden kan openbreken.

“Ik ga de Noa Lang zijn die ik kan zijn. Door lef en schijt te tonen en dat te laten zien als ik inval. Dan weet ik zeker dat ik nog heel veel interlands ga toevoegen.”





Eerste helft ondermaats

Lang zag bovendien dat Nederland voor de rust ondermaats presteerde. De bondscoach greep in tijdens de pauze en dat zorgde voor een betere tweede helft. “We willen een topland zijn en ons meten met de rest. Ik kom erin om creativiteit, flair en lef te tonen.”

Volgens Lang moet Oranje vooral voorkomen dat het telkens opnieuw zo matig aan een wedstrijd begint. “De bondscoach was boos en dat hoort ook zo, want zoals we in de eerste helft voor de dag kwamen, mag niet. Dat gebeurt ons te vaak. Dat moet een keer afgelopen zijn.”