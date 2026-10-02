Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"



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Volg Voetbalkrant nu ook via Google! Olivier Deschacht zat vandaag in het oog van de storm. De voormalige verdediger van onder meer RSC Anderlecht en Zulte Waregem deed in een podcast enkele bedenkelijke uitspraken over vrouwenvoetbal. Hij reageert bitsig op de commentaren.



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