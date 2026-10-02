Philippe Albert wil verandering tegen Turkije en pleit voor deze Rode Duivel

De Rode Duivels spelen vrijdag tegen Turkije in Sclessin. Philippe Albert ziet een uitgelezen kans om Romelu Lukaku opnieuw van bij de start te brengen en verwacht ook wissels op het middenveld.

Moet Romelu Lukaku vrijdag meteen starten tegen Turkije? Voor Philippe Albert bestaat daar weinig twijfel over. De voormalige Rode Duivel vindt dat bondscoach Mark van Bommel dit duel moet aangrijpen om zijn spits opnieuw ritme te laten opdoen.

Turkije slikte in zijn voorbije twee thuismatchen vijf tegendoelpunten en zal volgens Albert vermoedelijk vanuit een lage organisatie spelen. "Tegen een Turkije dat in twee thuiswedstrijden vijf goals heeft geïncasseerd en dus met een laag blok zal spelen, is dit een ideale wedstrijd om Lukaku opnieuw te lanceren", zegt Albert in Le Soir.

Albert ziet Lukaku liefst meteen beginnen

De ex-verdediger vraagt niet dat Lukaku de volle negentig minuten afwerkt. Een helft of een uur volstaat volgens hem, zolang de aanvaller maar vanaf de eerste minuut op het veld staat. "Als Van Bommel wil dat deze vier wedstrijden tellende interlandperiode zijn charismatische leider ten goede komt, mag hij niet twijfelen en moet hij hem aan de aftrap brengen."

Albert verwacht tegelijk dat er op het Belgische middenveld wordt geschoven. Daar komt de naam van Romeo Lavia nadrukkelijk naar voren.

Rust voor Romeo Lavia, kans voor Raskin?

Na zijn inspanningen bij Chelsea en tegen Frankrijk zou Lavia volgens Albert beter een rustmoment krijgen. "Je mag hem niet opbranden na een reeks wedstrijden met Chelsea, iets wat hij al minstens drie jaar niet meer had meegemaakt."



Lees ook... Van Bommel trekt duidelijke lijn bij Rode Duivels: "Tielemans vertaalt wel"›

Nicolas Raskin is voor Albert de logische vervanger. De Luikenaar zou uitgerekend in Sclessin kunnen terugkeren, het stadion waar hij tijdens zijn jaren bij Standard heel wat wedstrijden speelde.

Een speciale avond in Sclessin voor Nicolas Raskin

Albert denkt dat Raskin extra energie kan halen uit zijn terugkeer naar Luik. "De omstandigheden zijn ideaal voor Raskin. Hij zal enorm gemotiveerd zijn om te spelen in Sclessin, waar hij in het eerste deel van zijn carrière zoveel emoties beleefde. Het publiek zal onvermijdelijk achter hem staan en hij kan de supporters meeslepen."

Door de schorsing van Moreira komt er ook een plaats vrij in de selectie. Dodi Lukebakio maakte tijdens zijn twee invalbeurten een degelijke indruk en zou volgens Albert aanspraak kunnen maken op een basisplaats.

De Bruyne blijft volgens Albert een klasse apart

Ook Kevin De Bruyne blijft een bepalende figuur in de ogen van Albert. De middenvelder van Napoli is inmiddels 35, maar toonde volgens de analist tijdens de verplaatsing naar Italië nog steeds zijn uitzonderlijke kwaliteiten.

"We hebben het in Rome gezien: zodra hij enkele seconden krijgt om de bal te controleren, steekt hij nog altijd boven iedereen uit." Met Lukaku voor hem en enkele nieuwe accenten rond zich kan De Bruyne vrijdag opnieuw de lijnen uitzetten in het Belgische spel.