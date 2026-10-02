Portugal swingt zonder Ronaldo, maar... geest blijft ronddwalen: spelers reageren

Cristiano Ronaldo was er niet bij, maar Portugal maakte donderdagavond wel indruk. In de schaduw van het vertrek van de 41-jarige vedette uit het trainingskamp won de ploeg van Jorge Jesus met 4-2 in Denemarken. De Portugezen leverden bovendien een bijzonder sterke prestatie af en zetten zo de commotie rond hun kapitein even naar de achtergrond.

Ronaldo verliet woensdag het Portugese kamp in Kopenhagen nadat bekend was geraakt dat Gonçalo Ramos tegen Denemarken aan de aftrap zou verschijnen. De aanvaller was eerder tegen Noorwegen op de bank gebleven en kwam ondanks een lange opwarming niet in actie. Daarna ontstond er vervolgens een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo vertrok uiteindelijk met een privéjet naar Madrid.

De Portugese bondscoach wilde vooraf niet verder ingaan op de kwestie. “Het belangrijkste is nu om ons op de wedstrijd te concentreren”, zei Jesus. Na afloop was zijn boodschap niet anders: de prestatie moest volgens hem belangrijker zijn dan alles wat er rond de ploeg was gebeurd.

Portugal speelt zich over de controverse heen

En Portugal gaf zijn coach gelijk. João Cancelo zette de bezoekers vroeg op voorsprong, waarna Mikkel Damsgaard gelijkmaakte. Gonçalo Ramos bracht Portugal opnieuw op voorsprong en na de tweede Deense gelijkmaker zorgden Vitinha en João Félix voor de beslissing.

Voor Vitinha was het zelfs de beste prestatie sinds de komst van Jesus. “Het was onze beste prestatie tot nu toe. We zitten op de goede weg”, stelde de middenvelder. Ook Nuno Mendes was lovend over de nieuwe bondscoach en diens ideeën.

Rugnummer zeven al bij andere speler

Rafael Leão speelde met het rugnummer zeven, het nummer dat normaal aan Ronaldo toebehoort. “Cris is een jeugdheld van mij”, verklaarde de aanvaller. Over de rel wilde hij zich echter niet uitspreken. “Dat is een kwestie die ons niet aangaat. We hebben vandaag opnieuw laten zien dat we een team zijn.”



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Ook Francisco Trincão gaf toe dat het moeilijk was om volledig buiten de controverse te blijven. “Uiteraard is dat moeilijk”, klonk het, al wilde hij niemand bekritiseren. Renato Veiga kreeg eveneens de opdracht om niet over de kwestie te praten.

Portugal staat ondertussen met negen op negen stevig aan de leiding in zijn Nations League-groep. De ploeg lijkt voorlopig dus perfect in staat om de storm rond Ronaldo op het veld van zich af te spelen. Wat er met de recordinternational gebeurt, blijft ondertussen een open vraag. Ronaldo heeft zelf aangekondigd dat hij later meer uitleg zal geven.