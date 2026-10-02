Rugnummer 10: Mika Godts zegt hoe hij dit meteen geflikt heeft

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Rugnummer 10: Mika Godts zegt hoe hij dit meteen geflikt heeft
Foto: © photonews
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Mika Godts heeft bij de Rode Duivels snel zijn plek gevonden. De aanvaller kreeg al bij zijn tweede interland het prestigieuze rugnummer 10. Zelf koos hij het nummer niet, maar over zijn speelstijl en ambities laat hij weinig twijfel bestaan.

Godts blijft dribbelen, ook na missers

Mika Godts staat bekend om zijn dribbels en aanvallende acties. Ook wanneer een poging mislukt, blijft de speler van Paris Saint-Germain het opnieuw proberen. Volgens hem is dat geen toevallige speelstijl, maar precies wat van hem wordt gevraagd.

In gesprek met La Dernière Heure legt Godts uit dat bondscoach Mark van Bommel hem vooraf vertrouwen gaf om zijn kwaliteiten te tonen. “Doe je dribbels en blijf het proberen als het niet lukt”, kreeg hij volgens de aanvaller mee.

Dat vertrouwen is belangrijk voor Godts. Hij wil zich niet laten afschrikken wanneer meerdere acties na elkaar mislukken. Zijn redenering is eenvoudig: als één poging wel lukt, kan die beslissend zijn voor het team.

Rugnummer 10 kwam onverwacht

Opvallend is dat Godts al bij zijn tweede cap het rugnummer 10 droeg. Dat nummer heeft in het voetbal een bijzondere betekenis en wordt traditioneel gekoppeld aan creatieve en bepalende spelers.

Toch was het niet Godts zelf die ervoor koos. “Ik heb het niet gekozen, ze hebben het me gegeven. Ik klaag niet, het is een mooi nummer”, vertelt hij aan de Waalse krant. De jonge aanvaller lijkt zich dus niet te veel bezig te houden met de symboliek rond het rugnummer. Zijn aandacht gaat vooral naar zijn prestaties op het veld.

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Nederlandse mentaliteit in zijn spel

Wanneer Godts wordt gevraagd of zijn dribbelmentaliteit eerder Nederlands dan Belgisch is, kan hij zich daarin vinden. Met een lach erkent hij dat hij op dat vlak meer Nederlandse invloeden heeft.

Die houding past bij zijn manier van voetballen. Godts wil risico nemen en blijft acties maken, ook wanneer hij eerder balverlies heeft geleden. Dat kan voor spektakel zorgen, maar vraagt tegelijk veel vertrouwen van een coach.

Nieuwe kans richting WK

Godts draagt bovendien nog een duidelijke motivatie mee na zijn afwezigheid op het vorige WK. Die teleurstelling heeft volgens hem niet geleid tot verbittering, maar juist tot extra honger. “Het was een heel grote teleurstelling, maar het heeft me nog meer zin gegeven om een WK te spelen. Ik ben nog hongeriger”, zegt hij.

Godts benadrukt dat hij alles had gedaan om erbij te zijn en de beslissing van de toenmalige bondscoach respecteert. Nu wil hij vooruitkijken. Ook een mogelijke concurrentiestrijd op de linkerflank, onder meer wanneer Jérémy Doku terugkeert, schrikt hem niet af. “Ik ben klaar om elke concurrentie aan te gaan”, klinkt het zelfverzekerd.

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