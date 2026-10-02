Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit"

KV Kortrijk kende een dramatische start na de terugkeer naar de Jupiler Pro League. De Kerels verzamelden amper drie punten uit zeven wedstrijden en bengelen daar dus onderaan. Aanvoerder Brecht Dejaegere is eerlijk over de tekortkomingen van zijn ploeg, maar weigert de handdoek te gooien.

De 35-jarige middenvelder zag de voorbije weken bijzonder veel gebeuren. Na nederlagen tegen Zulte Waregem en La Louvière volgde een opsteker tegen Beveren, maar vervolgens ging Kortrijk ook onderuit tegen amateurclub KSK Heist in de beker. Daarbovenop kwam het ontslag van trainer Michiel Jonckheere, met wie Dejaegere een sterke band had.

“Michiel heeft mij vorig seizoen mijn speelvreugde teruggegeven”, vertelt de aanvoerder in Krant van West-Vlaanderen. Toch beseft hij dat de sportieve realiteit primeert. Dejaegere noemt vooral de defensieve organisatie, discipline en werklust als punten waarop zijn ploeg vooruitgang moest boeken.

“Intrinsiek minder kwaliteit dan twee jaar geleden”

Op de vraag of Kortrijk voldoende kwaliteit heeft voor eerste klasse, komt Dejaegere met een opvallend genuanceerd antwoord. “Als je vergelijkt met de ploeg waarmee ik twee jaar geleden na mijn terugkeer uit Amerika gezakt ben, zie ik intrinsiek minder kwaliteit.”

Toch ziet de ervaren middenvelder ook positieve verschillen. Volgens hem zijn er meer spelers die het ploegbelang vooropstellen en bereid zijn om voor elkaar te vechten. De nieuwkomers geven hem bovendien vertrouwen. Jamie Roche maakte meteen indruk, terwijl hij ook veel verwacht van de Japanse Masui.

Tegen Heist ontbrak volgens Dejaegere echter zowel kwaliteit als strijdlust. “Te weinig grinta, te weinig kwaliteit”, is zijn harde analyse van de bekeruitschakeling.





“Ik ga daar niet kinderachtig over doen”

Dejaegere beseft dan ook dat Kortrijk opnieuw tegen degradatie moet vechten. Na de interlandbreak wacht bovendien een zwaar programma met onder meer Genk, KV Mechelen, Standard, AA Gent en Union.

Toch wil de aanvoerder niet meegaan in doemdenken. “Ik blijf geloven dat er voldoende kwaliteit is.” Ook de gedachte aan een tweede degradatie in zijn carrière heeft hij wel degelijk gehad.

“Natuurlijk, ik ga daar niet kinderachtig over doen”, geeft Dejaegere toe. Maar zolang er nog veel kan veranderen, weigert hij zich daar volledig op vast te pinnen. “Ik heb er nog veel zin in”, klinkt het.