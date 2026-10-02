Van Bommel trekt duidelijke lijn bij Rode Duivels: "Tielemans vertaalt wel"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Van Bommel trekt duidelijke lijn bij Rode Duivels: "Tielemans vertaalt wel"
Foto: © photonews
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De Rode Duivels staan vrijdagavond voor een belangrijke opdracht tegen Turkije. België kan in Sclessin een goede zaak doen in de Nations League, maar Mark van Bommel verwacht allerminst een eenvoudige avond. De bondscoach ziet een Turkse ploeg die ondanks de nul op zes volgens de cijfers bijzonder veel kansen creëert. Tegelijk probeert Van Bommel met een opvallende aanpak ook de taalbarrière binnen zijn selectie zo klein mogelijk te houden.

De Rode Duivels nemen het vrijdag om 20.45 uur in Sclessin op tegen Turkije, in hun derde wedstrijd van deze Nations League-campagne. België verzamelde voorlopig drie punten: er was een 0-2-zege in Italië, gevolgd door een 0-1-nederlaag tegen Frankrijk in het Koning Boudewijnstadion. Turkije staat na twee speeldagen nog puntenloos onderaan in de groep.

Mark van Bommel wil daar voor een vol Luiks stadion graag gebruik van maken. "We willen elke wedstrijd winnen die we spelen, zeker wanneer we thuis aantreden. Sclessin moet ons extra energie geven", vertelde de bondscoach op zijn persconferentie.

Van Bommel waarschuwt voor kansenrijke Turken

Twee wedstrijden, twee nederlagen en nul punten: op papier oogt de Turkse start zwak. Toch weigert Van Bommel zijn tegenstander te onderschatten. Hij bekeek niet alleen de twee recente Nations League-duels tegen Frankrijk en Italië, maar ook wedstrijden op het WK.

"Turkije heeft nul punten omdat het twee keer verloor, maar in hun recente wedstrijden creëerden ze bijzonder veel kansen", aldus Van Bommel. "Dat ze geen punten hebben, betekent niet dat ze negentig minuten lang werden weggedrukt."

Volgens de Nederlandse bondscoach vertellen ook de onderliggende cijfers dat verhaal. Turkije deed het qua expected goals telkens beter dan zijn tegenstander, maar laat voor doel te veel liggen. "Hun efficiëntie is wellicht het werkpunt. Als wij winnen, kunnen we na drie speeldagen zes punten meer hebben dan zij."

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Nederlands als voertaal bij de Rode Duivels

Naast de sportieve analyse kwam ook de taalregeling binnen de Belgische selectie ter sprake. Van Bommel geeft zijn uitleg in het Nederlands en kan voor het Frans rekenen op zijn staf. "Ik spreek Nederlands met de spelers en ik denk dat iedereen dat begrijpt. Mijn assistenten Boudewijn Zenden en Maarten Martens spreken Frans wanneer dat nodig is."

Volgens de bondscoach levert die werkwijze geen hinder op in de kleedkamer of op het trainingsveld.

Tielemans springt bij als vertaler

Wanneer een speler toch extra uitleg nodig heeft, kunnen tweetalige ploegmaats inspringen. Van Bommel verwees daarbij naar Youri Tielemans. "Sommige spelers, zoals Youri Tielemans, treden op als vertaler als dat nodig is. Ik ben er oprecht van overtuigd dat er binnen de groep geen enkel taalprobleem is."

Van Bommel begon zelf ook Franse lessen te volgen om dichter bij de groep te staan. Ongeveer de helft van de selectie is Franstalig, al kunnen heel wat spelers zich in beide landstalen uitdrukken. De spelers zelf hadden eerder al laten verstaan dat ze de commotie rond dat thema weinig zinvol vinden.

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