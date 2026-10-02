Veel winst voor Club, Genk en Union, maar ook ... groeiende ongelijkheid: econoom maakt zich zorgen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Veel winst voor Club, Genk en Union, maar ook ... groeiende ongelijkheid: econoom maakt zich zorgen
Foto: © photonews
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De Belgische ploegen boeren goed. Als transitcompetitie zijn we steeds meer geld aan het binnenhalen. De voorbije vijf seizoenen ging het over meer dan anderhalf miljard euro en de helft daarvan is 'pure winst'. En dus worden sommige teams in ons land rijker en rijker, zoveel is duidelijk.

Clubs die meespelen met de Europa League of beter nog de Champions League? Die pakken uiteraard elk jaar een voordeel op de andere ploegen. Niet enkel door de gelden die in Europa vrijkomen, maar ook door het podium die ze op die manier krijgen.

Dat beseft ook sporteconoom Thomas Peeters van de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Teams als Benfica, Club Brugge, Genk of Ajax hebben het geld om een talentrijke speler bij een kleinere ploeg te halen en hem op dat podium te laten meedoen", klinkt het in Het Belang van Limburg.

De rijkste clubs worden rijker ...

"De rijkste clubs zien dat als een ‘test for the big stage’. Als die speler daar uitblinkt, zal hij dat ook bij hen kunnen. Daarom zijn teams als Club Brugge, Genk, Benfica of Ajax tegenwoordig niet alleen opleider, maar ook ontdekker van talent."

Daardoor zijn de Belgische teams die Europees voetbal of de Champions League halen uiteraard goed af, maar zo groeit ook de kloof met de subtop in ons land. Er is dus wel degelijk een keerzijde aan de medaille, zoveel is duidelijk.

Andere teams kunnen er enkel van dromen

"We weten vrij zeker dat de andere twaalf Jupiler Pro League-clubs hier alleen maar van kunnen dromen. Dat is geen goeie zaak voor het competitief evenwicht in de Jupiler Pro League. De grote clubs nemen zo een enorme voorsprong", aldus Peeters.

De winsten van zeker Genk en Club Brugge zijn de voorbije jaren enorm geweest, maar ook Union SG heeft al heel wat graantjes kunnen meepikken. En ook Anderlecht en Gent spelen nog geregeld Europees voetbal. Zij doen dit seizoen dan ook opnieuw zaakjes in de top-5 - enkel Charleroi is voorlopig de vreemde eend in de bijt bovenaan.

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