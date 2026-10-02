Wat deden Union, Essevee, Anderlecht, Standard & co in pittige oefenwedstrijden?

Vrijdagavond nemen de Rode Duivels het op Sclessin op tegen Turkije. Maar dat wil niet zeggen dat er in de Belgische competitie niet werd gevoetbald. Heel wat teams uit de Jupiler Pro League werkten oefenwedstrijden af.

LOSC Lille - Zulte Waregem 2-1

Essevee speelde een zeer verdienstelijk partij tegen de nummer 4 uit de Ligue 1, maar verloor met het kleinste verschil.

12’ | 0-1, Mbaye (assist: Hedl)

17’ | 1-1, Sahraoui

35’ | 2-1, Giroud (P)







Union SG - Lokeren 3-1

Union Saint-Gilloise speelde vandaag een oefenwedstrijd om het wedstrijdritme te behouden. De ploeg van David Hubert boekte een 3-1 overwinning op Lokeren, waarbij Mateo Biondic twee doelpunten voor zijn rekening nam. Bij afwezigheid van diverse internationals stelde David Hubert een vrij experimentele opstelling op. Met derde doelman Keo Boets onder de lat bestond het centrale verdedigingstrio uit Nohim Chibani, Massiré Sylla en Nikky Havenaar.

Terwijl Guilherme en Louis Patris de flanken bestreken, vormden Ivan Pavlic, Rob Schoofs en Anouar Ait El Hadj het middenveld, vlak achter het aanvalsduo Ilan Hurtevent en Mateo Biondic. Die laatste bevestigde zijn uitstekende vorm door twee keer te scoren.

Het derde doelpunt werd gemaakt door Bertram Kvist. Hij is een 21-jarige middenvelder die deze zomer overkwam van Naestved (uit de Deense derde klasse) en de eerste helft van het seizoen voor het U23-team van Union speelde.

Charleroi - Francs Borains 3-0

De Zebra's hadden ook een oefenwedstrijd gepland tegen Francs Borains. Het duel werd achter gesloten deuren op Mambourg afgewerkt en bestond uit twee helften van 60 minuten – een gelegenheid om spelers van beide teams speeltijd te gunnen.

De bezoekers hadden in de eerste helft het overwicht en gingen de rust in met een 2-0 voorsprong, dankzij doelpunten van Raymond Asante (gehuurd van Charleroi) en Enzo Faty. In de tweede helft boog Sporting de wedstrijd echter om en scoorde vier keer via Tristan Rowe (die twee doelpunten voor zijn rekening nam), Ryan George (een U23-speler) en Jakob Romsaas.

Duinkerke - La Louvière 0-4

RAAL La Louvière heeft vertrouwen getankt in een oefenwedstrijd bij Dunkerque. De ploeg van Edward Still won met overtuigende 0-4 van de Franse tweedeklasser. De technische staf van La Louvière vult de drie weken durende interlandbreak met twee oefenduels. Na de 3-1-zege tegen RWDM stond nu een confrontatie met USL Dunkerque op het programma.

Still koos ditmaal voor een ploeg die dichter aanleunde bij zijn type-elftal aan het begin van het seizoen. Djibril Lamego en Nolan Gillot mochten wel opnieuw starten. Zij maakten tegen RWDM al een sterke indruk en waren vorig seizoen onder Frédéric Taquin vaste waarden.

Voorin vormden Mustapha Isah en Elias Filet opnieuw het duo. Zsombor Gruber en Marius Courcoul ontbraken wegens interlandverplichtingen bij respectievelijk Hongarije U21 en Frankrijk U21. Isah blijft maar goals maken met twee stuks deze keer, ook Elias Filet en Thierry Lutonda scoorden.

Lens - Standard 2-0

Standard heeft de voorbereiding op de Waalse topper tegen Charleroi afgesloten met een nederlaag. Op bezoek bij RC Lens gingen de Rouches met 2-0 onderuit. Een resultaat dat niet onlogisch was, al toonde de ploeg van Vincent Euvrard in fases wel dat ze de Franse eersteklasser pijn kon doen.

Voor de wedstrijd tegen een Charleroi dat in vorm verkeert, koos Euvrard voor heel wat vertrouwde namen. Matthieu Epolo ontbrak omdat hij opgeroepen is voor Congo. Lucas Pirard nam zijn plaats onder de lat in. De verdediging bestond uit aanvoerder Marlon Fossey, Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko en Henry Lawrence.

Le onze de départ pour cet amical à Lens. 👥 #RCLSTA pic.twitter.com/7RADJLAsRJ — Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 2, 2026

Op het middenveld kreeg Laurens Goemaere zijn kans. De jonge speler had dit seizoen nog geen minuut gespeeld voor de eerste ploeg in de Jupiler Pro League. Hij vormde het trio met Casper Nielsen en Rayan Touzghar. Vooraan moesten Adnane Abid, Bruny Nsimba en Bernard Nguene voor gevaar zorgen.

Standard begon nochtans met de eerste grote mogelijkheid. Al na drie minuten moest de doelman van Lens ingrijpen op een poging van dichtbij van Nsimba. Daarna nam de thuisploeg echter de wedstrijd steeds nadrukkelijker in handen.

De Sang et Or dreigden via stilstaande fases van Florian Thauvin en een afgeweken schot van Ruben Aguilar. Na tien minuten volgde ook de openingstreffer. Thauvin bediende Odsonne Edouard te gemakkelijk in het strafschopgebied, waarna de spits de 1-0 tegen de netten werkte.

Pirard houdt Standard overeind

De Luikenaars hadden het lastig in het openingskwartier en mochten Lucas Pirard bedanken dat de achterstand beperkt bleef. De doelman zag Matthieu Udol eerst nog net op tijd afgestopt worden, maar moest vervolgens zelf aan de bak.

Pirard pakte uit met een knappe reflex op een hoekschop die door Aguilar werd verlengd. Even later hield hij ook een kopbal van Florian Sotoca, die richting winkelhaak leek te verdwijnen, uit zijn doel. In een rustiger tweede kwartier volgden nog twee eenvoudigere reddingen.

Pas in de 34e minuut kon Standard opnieuw dreigen. Een verzorgde combinatie bracht Adnane Abid in stelling, maar de ex-speler van Patro Eisden kreeg onvoldoende kracht achter zijn schot. Lens ging zo met een verdiende 1-0-voorsprong rusten. Thauvin dikte nog aan tot 2-0.

Anderlecht - Stade Reims 3-0

Cercle Brugge - KV Kortrijk 3-0